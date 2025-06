Teodora Baciu, tattoo artist, a explicat că, deși înțelege că unele persoane își fac tatuaje din motive emoționale sau în momente de criză, preferă să discute cu clienții și să amâne tatuajele dacă simte că nu sunt echilibrați. Ea crede că zona decolteului ar trebui să rămână curată, mai ales pentru momente speciale, cum ar fi purtarea unei rochii de seară sau de mireasă.

„Am văzut o ciudățenie de tatuaj când am fost în Seattle. Mi se pare că acolo este o cultură a tatuajului, nu contează vârsta. M-a șocat o fată mai trupeșă așa. Avea un decolteu mare și pe toată zona asta de decolteu era o fotografie. Ce era în acea fotografie? Seară în parc, o bancă goală și lângă bancă un coș de gunoi răsturnat cu tot cu gunoi, hârtii și altele. Am crezut că e vrăjeală, că e din ăla de se ia. Speram asta, dar nu era, că am intrat în vorbă. Era real. Și am zis: „Tu ai să stai toată viața cu aia? Ce reprezintă genul ăsta de tatuaj? Ce suferință? De ce pui lângă inimă un coș de gunoi?”, a spus Mirela Vescan.

„Eu, iubindu-mi uniforma și fiind puțin mai fricoasă cu tatuajele, tot timpul mă pun în pielea acelei persoane și înțeleg că unele dintre ele au și momente de criză existențială în care consideră că un tatuaj le schimbă viața sau îi ajută neapărat într-un anumit mod, le rezolvă niște probleme. Atunci când îi simt că nu sunt echilibrați și nu sunt asumați pentru ceea ce îmi cer, prefer să beau o cafea cu ei, să stăm la o discuție și să amânăm.



Eu sunt de părere că zona decolteului, la o femeie, când porți o rochie de seară sau o rochie de mireasă, trebuie să rămână curată, și dacă chiar vrei să fii tatuată, când ți-ai dat jos acea rochie sau acel costum, poți să fii plină de tatuaje", a spus Teodora Baciu.

Primul tatuaj nu se face la întâmplare

Aceasta a mai povestit că refuză să tatueze persoane aflate la primul tatuaj în zone vizibile, considerând că decizia poate fi impulsivă și greu de corectat. Ea a subliniat importanța cunoașterii clientului și a motivelor din spatele cererii, mai ales în cazul solicitărilor neobișnuite, și preferă să refuze un tatuaj decât să regrete că a acceptat o alegere nepotrivită.

„Sunt tineri care îmi zic direct: „Vreau pe pumn” sau „Vreau pe față”. Zic: „Ok, ai alte tatuaje?”, „Nu! E primul tatuaj”. De ce ți-ai face într-o zonă atât de vizibilă? Primul tatuaj îți oferă un blocaj. Sunt oameni care își doresc de ani de zile un tatuaj și sunt în blocaj.

Zic să începem cu unul mic, într-o zonă unde poți să-l ascunzi, unde, dacă nu îți place, peste ani de zile, poți să faci un cover. După care, după primul tatuaj, te limpezești, vei ști din ce categorie de client vei fi, adică vei mai face tatuaje, vei ști exact ce tatuaj, ce mărime, dar nu din prima într-o zonă vizibilă.

Tot timpul încerc să îmi cunosc clientul, să aflu ce vrea și care e povestea lui, mai ales când cere niște tatuaje puțin mai ciudate, să aflu care este povestea lui, și atunci încerc să-l consiliez cât mai bine. Prefer să nu-i fac, să se ducă în altă parte, decât să îl am pe conștiință că i-am făcut nu știu ce nebunie. Oricum nu i-aș face”, a spus Teodora Baciu la emisiunea MI-TH Influencer de pe DC News și DC News TV.

