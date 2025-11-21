Moment emoționant la Vocea României. Chirilă: „Ce cadou mai frumos puteți să-i faceți antrenorului vostru decât să-i promovați muzica”

Ștefan Burlacu și Soledad Baciu au adus o emoție rară pe scena de la Vocea României, impresionând juriul într-atât încât ambii au fost trimiși în etapa următoare. Alegerea piesei „Fluturi în stomac”, colaborarea VAMA și Alexandra Căpitănescu, a fost una surprinzătoare din partea lui Tudor, dar s-a dovedit inspirațională pentru evoluția concurenților. Fraza de legătură subliniază cum încă din primele secunde publicul și antrenorii au simțit că asistă la o reinterpretare specială.

„Când au cântat prima dată piesa la repetiții, mi se părea că tot Carla's (Dreams) cântă VAMA. Acum mi se pare că Ștefan cântă VAMA și asta e o chestie pe care a câștigat-o singur. Amândoi reușesc să facă ceva diferit pe piesa asta și mi se pare foarte mișto. Mi se pare foarte interesantă experiența asta de a-mi vedea o piesă din afară și de a vedea alți oameni cum fac piesa asta”, a explicat Tudor, vizibil încântat.

Antrenorii, copleșiți de emoție

După momentul sensibil al celor doi, Theo Rose a fost prima care a reacționat, evidențiind intensitatea trăirilor de pe scenă. Prin această frază de legătură putem observa cum reacțiile juraților au construit treptat suspansul deciziilor finale.

„A fost un moment foarte încărcat emoțional! Felicitări, Tudor, pentru piesa asta! E un cântec superb! L-ați cântat foarte bine, neașteptat ca după versiunea originală cu Tudor și Alexandra Căpitănescu să fie ceva la fel de bun”.

Horia a completat și el atmosfera de sensibilitate artistică, oferind o perspectivă asupra profundității cu care cei doi au trăit piesa: „Când a început piesa, voi ați uitat de lume. Eu cred că ăsta e modul cel mai frumos de a trăi o piesă. Bravo!”

Pe aceeași linie, Smiley a remarcat intimitatea momentului, sugerând că duetul a creat un univers propriu, în care doar cei doi concurenți păreau să existe. Comentariul său a întărit și mai mult ideea unei evoluții notabile pentru Ștefan: „A fost o cântare foarte intimă între ei doi. Și-au creat un spațiu numai al lor și pe noi ne-au lăsat să ne uităm un pic, pe gaura cheii și să auzim pe după ușă. Din punctul meu de vedere, pe mine mă inspiră în momentul ăsta, pentru următoarea etapă, vocea lui Ștefan”.

Irina Rimes, însă, a dus momentul la un alt nivel emoțional, apăsând butonul de salvare înainte ca Tudor să-și anunțe decizia. Introducerea subliniază impactul profund pe care duetul l-a avut asupra artistei.

„Eu sunt foarte emoționată în momentul ăsta! Eu mă simt foarte norocoasă și privilegiată să fiu aici și să aud asta. Cred că este momentul meu preferat din echipa Tudor din toate sezoanele. Pentru mine a fost un imperiu de sentimente pe care încă încerc să le procesez și vreau să mă arunc în momentul ăsta: oricare dintre voi pleacă, va fi salvat”.

Decizia lui Tudor și reacțiile juraților

Ajuns în fața unei alegeri dificile, Tudor a ținut să le transmită concurenților recunoștința sa pentru modul în care i-au reinterpretat piesa. Prin fraza de legătură observăm cât de mult contează autenticitatea în competiție.

„Eu sunt foarte fericit că e un cântec care sună poate și mai bine decât varianta mea cu Alexandra. Ce cadou mai frumos puteți să-i faceți antrenorului vostru decât să-i promovați muzica de o asemenea manieră? Pentru asta eu vă mulțumesc foarte mult!”

În final, Tudor a decis să meargă mai departe cu Soledad, însă lupta pentru Ștefan abia începea. Irina, Theo și Horia au apăsat butonul pentru el, dorindu-și să-l aducă în echipele lor. Momentul a generat una dintre cele mai tensionate și interesante discuții ale serii.

„Eu, când a zis Irina atunci la blind-uri că sunteți frați, a căzut cerul pe mine. Am zis că nu se poate să nu avem nicio șansă la el. Acum, Tudor te-a lăsat, ai în continuare varianta să mergi la Irina, dar eu zic să te gândești că, dacă tot ți-ai propus să te plimbi așa prin echipe, de ce să nu ne încerci și pe noi? S-ar putea să descoperi lucruri minunate despre câte poți tu să faci și în echipa noastră”, i-a spus Theo cu sinceritate.

Fără prea multe momente de ezitare și reflecție, Ștefan Burlacu a ales să meargă în echipa Irina Rimes, decizie ce a închis seara cu aplauze și emoție. Concluzia momentului arată cât de mult poate schimba un duet parcursul unei competiții, transformând o simplă confruntare într-o experiență artistică memorabilă.