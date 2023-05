Cum a ajuns Damian Anfile să lucreze la Bellu: Și atunci, treptat, oamenii au început să mă folosească ca ghid neoficial al cimitirului

„Am ajuns la Bellu în 2007 și am devenit inspector în 2017, deci 10 ani am stat cântăreț la Bellu. Nu am primit un salariu. Treaba asta e știută, la biserică nu ai contract de muncă. Sunt și cântăreți cu carte de muncă, dar nu a fost cazul meu.

Începând din 2009 am avut minim două joburi, maxim au fost patru. Toate au ținut în mare parte de scris, tradus, colaborare. Multe sunt pe internet, pot fi găsite. Minim am avut două joburi, pentru că este o realitate în România. Dintr-un singur job nu prea îți asiguri un trai decent”, a precizat Damian Anfile în cadrul podcastului.

Damian Anfile a povestit și cum a ajuns să devină ghid în cimitirul Bellu:

„La Bellu, slujba o înveți în câteva luni, după nu îți mai bați capul. Am mers cu părintele la parastas din loc în loc și după m-am dus singur prin cimitir și am început să învăț unde e Nae Ionescu, unde este Gheorghe Grigore Cantacuzino. Le știam și istoria. Am avut marele avantaj că știam cine sunt și unde sunt, ceea ce nu știau foarte mulți.

Și atunci, treptat, oamenii au început să mă folosească ca ghid neoficial al cimitirului. Când venea cineva și voia să viziteze mă trimiteau pe mine. S-a întâmplat într-o iarnă prin 2017 să vină la București Ambasadorul Greciei, la vremea aceea. Omul a făcut o cerere care i-a speriat pe oameni. El a cerut să vadă grecii din Bellu. Eu m-am prins atunci că era vorba de fanarioți”, a spus Damian Anfile.

„Mi s-au făcut mai multe remarci ironice «Bine groapare că vorbești tu de istorie». Eu sunt foarte mândru să fiu printre gropari, că ei au fost primii oameni care m-au apreciat la justa mea valoare. Și din punctul meu de vedere eu sunt sunt un gropar, cu cea mai mare mândrie posibilă, pentru că dintre toți oamenii, fix cei care au lucrat la cimitire au zis bravo, că le place ce știu”, a adăugat Damian Anfile în cadrul podcastului.

