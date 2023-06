Ce relații toxice poți dezvolta cu banii. Atenție! Este o capcană, spune psihologul banilor / video

„Ce relații toxice poți dezvolta cu banii?”, a întrebat Mihai Morar.

„O prima relație toxică este workaholism-ul, deci să muncești prea mult pentru a obține bani și aici, noi românii, împărtășim cu toată zona Balcanilor o tradiție culturală care spune așa: „Banul se câștigă cu sudoarea frunții, altfel nu este cinstit", „Cu cât muncești mai mult, cu atât ai mai mult și dacă ai bani pentru acum”, „Muncește că nu se știe mâine dacă mai ai unde să muncești.”

E pusă baza pentru workaholism și tocmai de aceea românii sunt apreciați de multinaționale pentru că sunt printre cei mai serioși și dedicați angajați.

Este o capcană. Ea duce în mod sistematic la epuizare. Îți consumi resursele prea repede, prea mult.

La polul opus este o altă boală a românilor: lenea. Lenea face parte din cultura românească. Vreau să explic de ce și de unde provine. Cel mai ușor este să zicem că au adus-o fanarioții, ei au adus toate belelele pe capul românilor. Este o cifră foarte simplă. În acest moment în România există 3.2 milioane de persoane care ar fi capabile să muncească, care trăiesc din ajutorul social și ați văzut de atâtea ori scene cu oameni care plâng că nu pot să își recolteze căpșunile, cireșele, strugurii, și le putrezesc pe câmp pentru că oamenii din zonă nu vor să vină să lucreze și chiar dacă au ajuns să le ofere bani cât se oferă căpșunarilor în Italia, nu vin.”, a spus Daniel Bichiș.

„Cum îi câștigi pe acești oameni pentru piața forței de muncă?”, a întrebat Mihai Morar.

„Aici ajungem la un element foarte profund. Ce îl face pe om să se trezească la 5:00 dimineața și să muncească până la 20:00 fără să se oprească deloc, zi de zi, eventual 6 zile pe săptămână? Omul workaholic are două motivații, fie are o rată la bancă cu o dobândă care a crescut peste noapte și este forțat de împrejurări să obțină mai mult, sau are un copil pe care tocmai l-a dat la școală și au venit niște costuri suplimentare și trebuie să genereze mai mulți bani, deci îl împinge o nevoie.

Partea patologică este că nu mai este motivat neapărat de banii pe care îi obține, ci de muncă prin intermediul căreia obține banii respectivi. Lucrează de plăcere. În creier, munca în sine produce plăcere.”, a spus Daniel Bichiș.

„Lenea nu e tot patologică?”, a întrebat Mihai Morar.

„Ba da.”, a spus Daniel Bichiș.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News