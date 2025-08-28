Data actualizării: | Data publicării:

Supa Egusi, în drum spre stele. Felul de mâncare nigerian care ar putea hrăni în viitor astronauții pe Lună

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
foto: Freepik
foto: Freepik

Supa Egusi, un preparat de bază al gastronomiei nigeriene, ar putea fi consumată într-o bună zi pe Lună sau pe Marte, după ce mai multe loturi de seminţe de pepene galben din care se prepară acest fel de mâncare dens şi aromat au orbitat în jurul Pământului timp de şapte zile şi au fost aduse apoi la sol pentru a fi studiate de oamenii de ştiinţă din sectorul spaţial, informează Reuters.

Seminţele Egusi au fost transportate pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) de o capsulă lansată de la Centrul Spaţial Kennedy al NASA din Florida în această lună, ca parte a unui proiect de studiere a modului în care acestea reacţionează la condiţiile din spaţiu.

"Obiectivul este ca, în următoarele două decenii, când oamenii vor locui pe Lună şi pe Marte şi vor dori să cultive alimente... alimentele originare din Africa să facă parte din acestea", a declarat Temidayo Oniosun, care a selectat seminţele pentru misiunea spaţială.

"Deci, chiar şi peste 50 de ani, dacă africanii vor locui pe Lună, vrem ca ei să cultive şi să planteze Egusi", a declarat antreprenorul nigerian, fondatorul companiei de informaţii Space in Africa.

Seminţele Egusi, o sursă excelentă de proteine, au fost ambalate în eprubete specializate pe capsula spaţială Crew-11, lansată pe 1 august, împreună cu câteva seminţe tradiţionale din Costa Rica, Guatemala, Armenia şi Pakistan.

Wagner Vendrame, cercetător la Universitatea din Florida şi unul dintre cercetătorii implicaţi în proiect, a declarat că viitorii astronauţi vor avea nevoie de o varietate şi de o calitate mai bună a alimentelor decât mesele ultraprocesate şi liofilizate care constituie în prezent alimentele de bază în spaţiu.

"Posibilitatea de a cultiva propriile legume, să zicem, salată, roşii sau pepeni în spaţiu, nu este importantă doar din punct de vedere nutriţional, pentru sănătatea lor, ci are şi efecte psihologice atunci când mănânci un pepene proaspăt în comparaţie cu unul procesat", a spus el.

Temidayo Oniosun, care a ales seminţele Egusi călătoare în spaţiu în timpul unei plimbări în pieţele din statul Oyo, din sud-vestul Nigeriei, a spus că alegerea sa a fost motivată nu numai de proprietăţile nutriţionale ale seminţelor, ci şi de aspecte care ţin de cultură şi de simbolism.

"Toată lumea din Nigeria mănâncă Egusi, şi chiar şi alte persoane din unele ţări din Africa de Vest şi africani din diaspora, aşa că această (misiune) este ceva cu care se pot identifica", a spus el. "Egusi este sămânţa care ne spune povestea", a adăugat antreprenorul nigerian.

Seminţele care au ajuns pe orbita Pământului sunt acum distribuite cercetătorilor. Wagner Vendrame a spus că acestea vor fi cultivate in vitro şi studiate pentru a se observa modificările genetice provocate de timpul petrecut pe orbita terestră.

"Observând modificările plantelor şi ale seminţelor în sine, putem spune dacă plantele sunt încă aceleaşi şi dacă vor putea să mai ofere acelaşi nivel de nutriţie pentru astronauţi", a explicat Wagner Vendrame. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Nawrocki a chemat la Varșovia mai mulți lideri est-europeni, pentru a se sfătui cu ei în legătură cu vizita pe care o va face la Casa Albă / foto în articol
28 aug 2025, 21:34
Supa Egusi, în drum spre stele. Felul de mâncare nigerian care ar putea hrăni în viitor astronauții pe Lună
28 aug 2025, 21:07
Analiză Reuters: Lucruri mai puțin știute despre efortul lui Trump de a încheia războiul din Ucraina / „Schimbul de teritorii” care nu a avut loc
28 aug 2025, 20:55
Tensiuni între Ungaria și Ucraina: Kievul acuză Budapesta de discriminarea etnicilor maghiari
28 aug 2025, 19:30
Ursula von der Leyen pune presiune pe Putin, după o discuție cu Trump
28 aug 2025, 16:56
Karol Nawrocki intră în conflict și cu UE. Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării
28 aug 2025, 16:18
ParintiSiPitici.ro
Copiii care sunt lăsați să facă aceste lucruri fără consecințe devin foarte răsfățați și greu de controlat. Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Părinții NU trebuie să închidă ochii!”
28 aug 2025, 10:37
Reacția MAE la atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei
28 aug 2025, 15:45
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, recunoaște că e dictator
28 aug 2025, 15:09
Controversă în SUA. Centru de detenție pentru imigranți, rămâne fără deţinuţi în câteva zile
28 aug 2025, 13:08
Rușii au atacat clădirea delegației europene din Ucraina. Reacții de la vârful Uniunii Europene
28 aug 2025, 12:53
Viitor sumbru pentru bătrâni. Pensii în pericol: Sărăcia la pensionare devine realitate în Europa fără reforme urgente
28 aug 2025, 12:07
Divorțul dintre Prințul Charles și Prințesa Diana. 29 de ani de la sfârșitul unui mariaj „de basm”
28 aug 2025, 10:04
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
28 aug 2025, 09:58
Bătaie în Senat între președintele Camerei și un lider al opoziției - VIDEO
28 aug 2025, 09:12
Kim Jong-un, prezent la imensa paradă militară a Chinei. Xi Jinping l-a invitat și pe Vladimir Putin
28 aug 2025, 08:58
Atac de amploare al Rusiei în Kiev. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 14 morți, printre care trei copii, și zeci de răniți - UPDATE
28 aug 2025, 08:39
Zelenski confirmă întâlniri cu echipa lui Trump în SUA după discuțiile din Elveția. Noi runde de negocieri pentru pace
28 aug 2025, 02:13
Macron a electrizat Chișinăul. Președintele Franței a vorbit minute bune în limba română / video
27 aug 2025, 22:02
Ucraina acuză Rusia: Retragerea din tratatul european împotriva torturii, o „recunoaștere tacită a vinovăției”
27 aug 2025, 20:24
Karol Nawrocki intră în colimator. Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că face jocurile lui Putin
27 aug 2025, 17:37
Rusia reacționează la propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
27 aug 2025, 17:17
Donald Trump: George Soros și minunatul său fiu din stânga radicală ar trebui să fie acuzați. Nu vom permite acestor nebuni să mai distrugă America
27 aug 2025, 16:29
SUA, operațiuni suspecte pentru secesiunea Groenlandei de Danemarca: Trei americani misterioși ar acționa pe insulă
27 aug 2025, 16:20
Tusk îl sfidează pe Nawrocki, după ce președintele suveranist al Poloniei a respins construirea de parcuri eoliene
27 aug 2025, 16:06
Germania: Guvernul a definitivat proiectul privind serviciul militar voluntar
27 aug 2025, 14:20
Politico: A început ”secolul umilinței” pentru Europa, după acordul economic cu Trump?
27 aug 2025, 13:44
Amenințări cu moartea la adresa unor funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței. Mesajul Poliției din Republica Moldova
27 aug 2025, 14:02
Donald Trump s-a sucit: Universitățile americane s-ar descurca greu fără studenții chinezi
27 aug 2025, 11:37
UE are o armă secretă pe care ar putea să o folosească într-un război cu Rusia. Ucraina a folosit-o deja în 2022
27 aug 2025, 11:36
Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri în lacrimi despre boala actorului: „Creierul lui cedează”
27 aug 2025, 09:39
Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump
27 aug 2025, 09:45
China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump
27 aug 2025, 10:01
Macron, Merz şi Tusk, semnal la Chișinău de Ziua Independenței R. Moldova. Update: Mesajele date de Maia Sandu și Sorin Grindeanu
27 aug 2025, 09:04
Guvernul lui Donald Tusk, foc și pară pe Karol Nawrocki: Decizia de a nu mai susține ucrainenii subminează stabilitatea economiei
26 aug 2025, 22:48
Dragoste la superlativ: Cântăreața Taylor Swift și jucătorul de fotbal Travis Kelce și-au anunțat logodna
26 aug 2025, 21:46
Zelenski cere accelerarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în aşteptarea unui plan din partea Occidentului
26 aug 2025, 20:49
Ucraina relaxează legea marțială: Cine primește permisiunea de a părăsi țara
26 aug 2025, 19:52
Surpriză: Țările din UE care se opun confiscării activelor ruseşti de stat îngheţate
26 aug 2025, 19:06
Comisia Europeană respinge acuzațiile lui Trump: Regulile digitale nu discriminează companiile americane
26 aug 2025, 19:18
O țară europeană strânge șurubul după valul de accidente cauzate de trotinetele electrice. Ce măsuri vor fi luate
26 aug 2025, 17:25
Tot mai mulți bulgari merg în vacanțe. A crescut și procentul celor care pleacă în străinătate
26 aug 2025, 16:49
Condiții stricte puse de Karol Nawrocki pentru sprijinul acordat ucrainenilor din Polonia
26 aug 2025, 16:25
Kosovo depăşeşte blocajul politic: Noul preşedinte al parlamentului, ales după patru luni de impas
26 aug 2025, 16:40
Bulgaria, investiție de 1 miliard de euro cu Rheinmetall. Ce vor produce vecinii de la sud
26 aug 2025, 16:05
Un român și-a uitat nevasta la benzinărie în Germania. Copilul i-a spus după o oră că mama lipsește
26 aug 2025, 15:59
Haos la Paris. Român urmărit pe străzi de traficanți migranți, salvat în ultima clipă de armată și poliție: "Omoară-l dacă mai filmează"
26 aug 2025, 15:01
Negocieri secrete între Trump și Putin: În Alaska au fost discutate acorduri energetice ca șansă pentru pace în Ucraina
26 aug 2025, 12:16
SUA îl sfidează pe Macron. Ambasadorul care l-a criticat și-a trimis adjunctul la explicații
26 aug 2025, 11:08
Totul e picat într-un stat din SUA: de la site-uri la linii telefonice
26 aug 2025, 10:04
Orașul care trăiește alături de găini. Străzile și parcurile sunt pline! Povestea "invaziei" e unică: Mulţi le găsesc amuzante. Sunt privite ca o atracţie turistică (VIDEO)
26 aug 2025, 10:40
Clădirea Parlamentului a fost distrusă de un incendiu devastator într-o țară insulară
26 aug 2025, 09:04
Cele mai noi știri
acum 49 de minute
Accident aviatic în Polonia: Un avion F-16 s-a prăbușit în timpul repetițiilor pentru un spectacol aerian. Pilotul a murit
acum 1 ora 2 minute
FCSB 1 – 0 Aberdeen (pauză): Roș-albaștrii țintesc calificarea în Europa League
acum 1 ora 4 minute
Ursula von der Leyen vine în România. De ce a ales Constanța, nu Bucureștiul
acum 1 ora 6 minute
Nawrocki a chemat la Varșovia mai mulți lideri est-europeni, pentru a se sfătui cu ei în legătură cu vizita pe care o va face la Casa Albă / foto în articol
acum 1 ora 10 minute
ANAF, precizări despre Iohannis. Casa din Sibiu revine în atenție
acum 1 ora 34 minute
Supa Egusi, în drum spre stele. Felul de mâncare nigerian care ar putea hrăni în viitor astronauții pe Lună
acum 1 ora 46 minute
Analiză Reuters: Lucruri mai puțin știute despre efortul lui Trump de a încheia războiul din Ucraina / „Schimbul de teritorii” care nu a avut loc
acum 1 ora 56 minute
Horoscop 29 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Cele mai citite știri
pe 27 August 2025
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
pe 27 August 2025
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 27 August 2025
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
pe 27 August 2025
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
pe 27 August 2025
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel