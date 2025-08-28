Supa Egusi, în drum spre stele. Felul de mâncare nigerian care ar putea hrăni în viitor astronauții pe Lună

Supa Egusi, un preparat de bază al gastronomiei nigeriene, ar putea fi consumată într-o bună zi pe Lună sau pe Marte, după ce mai multe loturi de seminţe de pepene galben din care se prepară acest fel de mâncare dens şi aromat au orbitat în jurul Pământului timp de şapte zile şi au fost aduse apoi la sol pentru a fi studiate de oamenii de ştiinţă din sectorul spaţial, informează Reuters.

Seminţele Egusi au fost transportate pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) de o capsulă lansată de la Centrul Spaţial Kennedy al NASA din Florida în această lună, ca parte a unui proiect de studiere a modului în care acestea reacţionează la condiţiile din spaţiu.

"Obiectivul este ca, în următoarele două decenii, când oamenii vor locui pe Lună şi pe Marte şi vor dori să cultive alimente... alimentele originare din Africa să facă parte din acestea", a declarat Temidayo Oniosun, care a selectat seminţele pentru misiunea spaţială.

"Deci, chiar şi peste 50 de ani, dacă africanii vor locui pe Lună, vrem ca ei să cultive şi să planteze Egusi", a declarat antreprenorul nigerian, fondatorul companiei de informaţii Space in Africa.

Seminţele Egusi, o sursă excelentă de proteine, au fost ambalate în eprubete specializate pe capsula spaţială Crew-11, lansată pe 1 august, împreună cu câteva seminţe tradiţionale din Costa Rica, Guatemala, Armenia şi Pakistan.

Wagner Vendrame, cercetător la Universitatea din Florida şi unul dintre cercetătorii implicaţi în proiect, a declarat că viitorii astronauţi vor avea nevoie de o varietate şi de o calitate mai bună a alimentelor decât mesele ultraprocesate şi liofilizate care constituie în prezent alimentele de bază în spaţiu.

"Posibilitatea de a cultiva propriile legume, să zicem, salată, roşii sau pepeni în spaţiu, nu este importantă doar din punct de vedere nutriţional, pentru sănătatea lor, ci are şi efecte psihologice atunci când mănânci un pepene proaspăt în comparaţie cu unul procesat", a spus el.

Temidayo Oniosun, care a ales seminţele Egusi călătoare în spaţiu în timpul unei plimbări în pieţele din statul Oyo, din sud-vestul Nigeriei, a spus că alegerea sa a fost motivată nu numai de proprietăţile nutriţionale ale seminţelor, ci şi de aspecte care ţin de cultură şi de simbolism.

"Toată lumea din Nigeria mănâncă Egusi, şi chiar şi alte persoane din unele ţări din Africa de Vest şi africani din diaspora, aşa că această (misiune) este ceva cu care se pot identifica", a spus el. "Egusi este sămânţa care ne spune povestea", a adăugat antreprenorul nigerian.

Seminţele care au ajuns pe orbita Pământului sunt acum distribuite cercetătorilor. Wagner Vendrame a spus că acestea vor fi cultivate in vitro şi studiate pentru a se observa modificările genetice provocate de timpul petrecut pe orbita terestră.

"Observând modificările plantelor şi ale seminţelor în sine, putem spune dacă plantele sunt încă aceleaşi şi dacă vor putea să mai ofere acelaşi nivel de nutriţie pentru astronauţi", a explicat Wagner Vendrame.

