Revoluție în politica nucleară a UE: România și reactoarele modulare mici. Cheia securității energetice în Europa
Data publicării: 12:42 16 Apr 2026

Revoluție în politica nucleară a UE: România și reactoarele modulare mici. Cheia securității energetice în Europa
Autor: Anca Murgoci

pexels-rescriptt-rescriptt-101153900-18334961 energie nucleară / rescriptt rescriptt pexels

Suveranitate, nu doar teorie! Europarlamentarul Georgiana Teodorescu cere ca UE să finanțeze construcția de reactoare nucleare, nu doar cercetarea de laborator.

În contextul negocierilor privind Programul Euratom pentru perioada 2028-2032, Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR si membră a Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, a depus o serie de amendamente critice care vizează transformarea radicală a strategiei nucleare europene: trecerea de la investiția în studii teoretice la finanțarea directă a implementării tehnologiilor de ultimă generație.

Sfârșitul epocii „cercetării de dragul cercetării” 


Amendamentele depuse urmăresc redefinirea obiectivelor programului, astfel încât acesta să sprijine tranziția de la știință și concepte la inginerie, demonstrație și desfășurare industrială, astfel încât rezultatele cercetării să vină cu soluții implementabile într-o societate măcinată de efectele crizelor suprapuse. 


„Trăim într-o Europă care se confruntă cu o criză energetică sistemică. Nu ne mai permitem luxul de a investi miliarde în cercetare care rămâne blocată în faza de prototip. România face deja parte dintr-un consorțiu internațional de elită pentru dezvoltarea Reactoarelor Nucleare Modulare Mici (SMRs), însă Uniunea Europeană rămâne în urmă, refuzând să aloce fonduri suficiente pentru implementarea lor efectivă pe piață”, a declarat europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu.

Pentru România, reactoarele modulare mici (SMR-urile) sunt ideale pentru a fi amplasate pe siturile fostelor termocentrale pe cărbune (cum este proiectul de la Doicești), profitând de conexiunile la rețea deja existente.


Contextul geopolitic și eșecul politicilor ideologice


Războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu, inclusiv riscurile de blocaj în strâmtoarea Ormuz, au demonstrat vulnerabilitatea Europei în fața importurilor de energie. Restricțiile dure impuse prin Pactul Verde, închiderea accelerată a minelor de cărbune și aplicarea rigidă a principiului „Do No Significant Harm” au fragilizat industria europeană. Gazul natural, considerat anterior „combustibil de tranziție”, a devenit o resursă incertă și scumpă. Industria grea și sectorul fertilizatorilor, coloana vertebrală a securității alimentare, sunt în pragul colapsului din cauza prețurilor insuportabile la energie, transformând Europa într-o piață precară.

„Este timpul să abandonăm dogmatismul ecologist care a dus la dezindustrializarea Europei. Trebuie să sprijinim industria de fisiune și să protejăm locurile de muncă. Amendamentele mele cer ca bugetul 2028-2032 să fie motorul care pune în funcțiune noile reactoare, asigurând energie ieftină și sigură pentru cetățenii români și europeni”, a explicat deputatul european Georgiana Teodorescu.


Prin amendamentele depuse, se solicită ca Euratom să recunoască energia nucleară drept o tehnologie curată esențială pentru suveranitatea Europei. Obiectivele propuse vizează:

Susținerea lanțului de aprovizionare: Consolidarea unei rețele de furnizori europeni pentru a nu depinde de tehnologii din afara spațiului comunitar.


Sprijin pentru start-up-uri: Crearea unui ecosistem pentru companiile inovatoare care dezvoltă reactoare de generație viitoare (SMR și AMR) și soluții digitale asociate.


Modernizarea infrastructurii: Transformarea infrastructurii de cercetare în centre de desfășurare tehnologică.

uniunea europeana
georgiana teodorescu
aur
romania
reactoare
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Ciprian Ciucu, înainte de votul PSD: Veți da foc la țară, Bolojan nu va demisiona. Sunteți pe cale să provocați o criză politică din nimic
Publicat acum 35 minute
Ce se întâmplă cu negocierile SUA-Iran. Anunțul Pakistanului
Publicat acum 51 minute
Persoanele fizice, incluse pe "lista ruşinii" pentru obligaţii fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei
Publicat acum 53 minute
Chirurgia robotică a genunchiului. Dr. Liviu Ojoga (SANADOR), la DC Medical și DC News
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Alzheimer: Medicamentele împotriva bolii 'nu le aduc pacienților nicio îmbunătățire semnificativă' (analiză)
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 7 ore si 40 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 52 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 3 ore si 41 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 6 ore si 41 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
