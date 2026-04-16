Revoluție în politica nucleară a UE: România și reactoarele modulare mici. Cheia securității energetice în Europa

În contextul negocierilor privind Programul Euratom pentru perioada 2028-2032, Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR si membră a Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, a depus o serie de amendamente critice care vizează transformarea radicală a strategiei nucleare europene: trecerea de la investiția în studii teoretice la finanțarea directă a implementării tehnologiilor de ultimă generație.

Sfârșitul epocii „cercetării de dragul cercetării”



Amendamentele depuse urmăresc redefinirea obiectivelor programului, astfel încât acesta să sprijine tranziția de la știință și concepte la inginerie, demonstrație și desfășurare industrială, astfel încât rezultatele cercetării să vină cu soluții implementabile într-o societate măcinată de efectele crizelor suprapuse.



„Trăim într-o Europă care se confruntă cu o criză energetică sistemică. Nu ne mai permitem luxul de a investi miliarde în cercetare care rămâne blocată în faza de prototip. România face deja parte dintr-un consorțiu internațional de elită pentru dezvoltarea Reactoarelor Nucleare Modulare Mici (SMRs), însă Uniunea Europeană rămâne în urmă, refuzând să aloce fonduri suficiente pentru implementarea lor efectivă pe piață”, a declarat europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu.

Pentru România, reactoarele modulare mici (SMR-urile) sunt ideale pentru a fi amplasate pe siturile fostelor termocentrale pe cărbune (cum este proiectul de la Doicești), profitând de conexiunile la rețea deja existente.



Contextul geopolitic și eșecul politicilor ideologice



Războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu, inclusiv riscurile de blocaj în strâmtoarea Ormuz, au demonstrat vulnerabilitatea Europei în fața importurilor de energie. Restricțiile dure impuse prin Pactul Verde, închiderea accelerată a minelor de cărbune și aplicarea rigidă a principiului „Do No Significant Harm” au fragilizat industria europeană. Gazul natural, considerat anterior „combustibil de tranziție”, a devenit o resursă incertă și scumpă. Industria grea și sectorul fertilizatorilor, coloana vertebrală a securității alimentare, sunt în pragul colapsului din cauza prețurilor insuportabile la energie, transformând Europa într-o piață precară.

„Este timpul să abandonăm dogmatismul ecologist care a dus la dezindustrializarea Europei. Trebuie să sprijinim industria de fisiune și să protejăm locurile de muncă. Amendamentele mele cer ca bugetul 2028-2032 să fie motorul care pune în funcțiune noile reactoare, asigurând energie ieftină și sigură pentru cetățenii români și europeni”, a explicat deputatul european Georgiana Teodorescu.



Prin amendamentele depuse, se solicită ca Euratom să recunoască energia nucleară drept o tehnologie curată esențială pentru suveranitatea Europei. Obiectivele propuse vizează:

Susținerea lanțului de aprovizionare: Consolidarea unei rețele de furnizori europeni pentru a nu depinde de tehnologii din afara spațiului comunitar.



Sprijin pentru start-up-uri: Crearea unui ecosistem pentru companiile inovatoare care dezvoltă reactoare de generație viitoare (SMR și AMR) și soluții digitale asociate.



Modernizarea infrastructurii: Transformarea infrastructurii de cercetare în centre de desfășurare tehnologică.