Se fac cărțile pentru Primăria Timișoarei. Ilie Bolojan lansează ipoteza unui candidat comun în locul lui Dominic Fritz. ”Este un oraș de suflet”

Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre scaunul lui Dominic Fritz, din Timișoara, care va deveni vacant de la aplicarea noii legi ANI.

Ilie Bolojan respinge ideea că PNL ar pregăti înlocuirea lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara, subliniind că edilul este în funcție și că nu se pune, în acest moment, o astfel de problemă. Premierul critică însă modificarea regulilor privind mandatele aleșilor și susține că „nu poți face legi pentru persoane”, avertizând asupra riscului unor eventuale condamnări la CEDO. Bolojan spune că, dacă va fi cazul, PNL va decide candidatul pentru Timișoara pe baza sondajelor și analizelor politice, inclusiv în colaborare cu USR. Declarațiile vin după apariția unor stenograme din PNL Timiș, în care liberalilor li s-ar fi cerut să identifice „cei mai buni candidați” pentru Primărie.

”Nu știu cine colportează aceste lucruri. În primul rând, Dominic Fritz este primarul Timișoarei, deci e bine să nu-ți faci calcule anticipative.

Vizavi de ce s-a întâmplat, deși, în mod evident, cele două amendamente care au fost votate împreună de PSD și de AUR în Parlament, unul a avut o țintă colaterală și celălalt l-a avut ca țintă pe Dominic Fritz.N-au apărut astfel de amendamente decât în astfel de situații și până acum nu s-a discutat deloc despre aceste lucruri.

Respectând deciziile CCR, pentru că nu avem altă posibilitate, dar, totuși, putem comenta efectele și principiile care sunt foarte importante. Ceea ce s-a întâmplat prin această abordare în care, deși legea are efecte doar pentru viitor, conform Constituției, Curtea a interpretat că modificarea jocului, după ce jocul s-a încheiat, ar fi constituțională, este de natură să încalce o practică avută, atât în ceea ce privește decizia de neretroactivitate, dar și decizia de a nu se întrerupe mandatul și a se aplica o anumită măsură decât la finalul mandatului. Acestea sunt acțiuni care au fost o linie de atac care ține de persoane, care trebuie respinsă, pentru că nu poți face legi pentru persoane, nu poți să încalci principii, gândind că vei construi încredere și seriozitate. Ceea ce s-a întâmplat nu face decât să ne aducă posibile costuri pentru țară, dacă luăm o condamnare la CEDO” a declarat premierul Ilie Bolojan, în această seară, la B1 TV.

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Foto: Ilie Bolojan, la B1TV

”Revenind la Timișoara, nu se pune această problemă. Sigur că situația politică de la nivel local este una care ține de complicațiile inerente ale unor relații în plan local. Pentru mine, personal, sigur, Timișoara este un oraș de suflet, am fost student acolo, e un vector de modernizare a României.

În general, PNL, cel puțin cât timp eu am avut o autoritate într-o zonă și am această autoritate ca președinte al partidului, ia decizii bazate pe două elemente: sigur, în primul rând, pe sondaje de opinie, dacă susține un candidat sau altul. Așa cum am făcut la București, când am făcut sondaj, analizând toți candidații, am făcut cea mai bună ofertă pe care noi o puteam avea în persoana colegului meu Ciprian Ciucu - și a fost o formulă de respect să trimitem cel mai bun candidat pe care-l puteam oferi. Asta vom face, dacă va fi cazul, peste tot, în tot urbanul mare.

În condițiile în care analizele arată că, pentru a putea menține un oraș precum Timișoara într-o formulă de administrare care să modernizeze orașul în continuare și să-i garanteze dezvoltarea, cu siguranță, vom discuta aceste lucruri, inclusiv cu partenerii de la USR, inclusiv cu organizația noastră de acolo, în așa fel încât să luăm cele mai bune alegeri. Deci deciziile se iau, în primul rând, pe bază de sondaje și doi, se fac analize și poți ajunge la o formulă să susții, împreună cu un alt partid, un candidat, dacă acesta este rezultatul unei analize, dar nu se pune în acest moment o astfel de problemă” a continuat Ilie Bolojan.

Despre candidatura sa la șefia USR, Ilie Bolojan răspunde: ”Asta este o prostie totală. Nu poți răspunde la toate aberațiile din spațiul public”.

Stenograme pe surse din ședința PNL Timiș

În urmă cu o zi au apărut, în presă, stenograme din ședința PNL Timișoara, în care Ilie Bolojan le cerea liberalilor să găsească un candidat potrivit pentru Primărie.

”În momentul în care e perturbare la primărie, localitatea nu are de câștigat. Acum sunt proiecte de mișcare și Timișoara, și Oradea, și Clujul sunt într-o competiție. Fiecare vrea să se dezvolte, iar ca să se dezvolte, ai nevoie de o anumită stabilitate guvernamentală. Nici pentru România faptul că se schimbă miniștrii o dată pe an nu e bine. Că asta știți foarte bine. Dar în momentul ăsta, îți trebuie o anumită perioadă de timp. Deci nu cred că este bine, să spunem pentru Timișoara, că asta nu mai depinde de noi, din punct de vedere al dezvoltării. Trebuie să vă căutați cei mai buni candidați pe care îi aveți” le-ar fi spus Ilie Bolojan liberalilor din Timișoara.

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