Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă

Simina Tănăsescu, președinta CCR, a zis că au fost trei motive pentru anularea alegerilor.

Preşedintele Curţii Constituţionale a României a zis că anularea alegerilor prezidenţiale a fost decisă în urma unor încălcări ale Constituţiei, dar şi din cauza nerespectării unor reguli de finanţare a campaniei electorale.

„N-a fost o decizie uşoară”, afirmă Simina Tănăsescu. Ea a precizat însă că a fost „o decizie asumată, o decizie calmă”.

„Într-o primă fază, Curtea Constituțională a validat primul tur al alegerilor. Iar asta cred că s-a întâmplat într-o zi de luni. Anularea întregului proces electoral, nu doar al primului tur, ci în întregime tot procesul, asta înseamnă, inclusiv de la faza, nu doar campaniei electorale, ci de la faza depunerii candidaturilor, s-a produs într-o zi de vineri. Mai mult de 12 ore, asta doar pentru precizie. Dar, motivele pentru care Curtea a ajuns la acea concluzie sunt publicate în Monitor și ele țin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea drepturilor candidatilor de a fi aleși și nerespectarea flagrantă a regulilor referitoare la finanțarea campaniei electorale.

Sunt trei motive extrem de solide, ancorate în textul Constituției noastre. Ele sunt de domeniul de competență a Curții, în măsura în care vorbim de drepturi fundamentale și de drepturi fundamentale de tip electoral, apropo de democrație și de pericolele pe care aceasta le poate comporta, cu care ea se poate întâlni. Și sunt motive care, pe de-o parte, au fost detaliate într-o hotărâre, care a trecut destul de multe teste juridice până acum, și testul Comisiei de la Veneția, și testul Comisiei Europene, și sunt motivele de natură tehnică, de natură juridică, cred că sunt destul de, e adevărat că sintetic, dar destul de bine prezentate în acea hotărâre”, a zis Simina Tănăsescu la TVR info.

Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă. Eu nu dețin instrumentul, aparatul unui televizor

„A fost o decizie asumată, o decizie calmă, calmă în sensul redactării unor argumente. Informații pe care nu le-am avut, dar nu le-a avut nimeni, înainte de ca ele să fi fost desecretizate, au necesitat un timp de înțelegere și de gândire asupra argumentelor, și de altfel o decantare a ce poate să reprezinte informație utilă, interesantă, știu eu, pentru presa, pentru orice altcineva, dar nu din perspectiva juridică. Care să ne intereseze pe noi din perspectiva juridică. Din perspectiva juridică ne-au interesat chestiuni legate de modul de desfășurare a campaniei electorale, pe care nu le aveam, nu le știam. N-ajunsese nimic legat de campania electorală.

O să fac o mărturisire, dar e făcută public de multă vreme. Eu nu am televizor acasă. Eu nu dețin instrumentul, aparatul unui televizor. Și înțeleg că, în timpul campaniei electorale, au existat numeroase declarații ale unor candidați cu privire la modul în care s-a desfășurat campania lor. Informațiile astea nu le aveam. Eu, personal, cel puțin, chiar nu le cunoșteam, pentru că urmăresc media scrisă, urmăresc alte instrumente, dar nu televizorul. Lumea din jurul meu îmi spunea că n-ai văzut la televizor că a declarat, orice va fi declarat, un candidat? Și răspunsul meu era că n-am văzut, că n-am televizor. Asta poate fi la nivel anecdotic, dar când documente desecretizate arată faptul că e posibil ca într-o campanie electorală să ai un salt spectaculos de popularitate, cu cheltuieli absolut inexistente sau cel puțin declarate a fi zero, asta e o informație pe care nu o aveam anterior și pe care a trebuit să o analizăm din perspectivă, încă odată, din perspectivă constituțională. Alte tipuri de informații nu au relevanță juridică și atunci acelea nu aveau cum să ne influențeze”, a mai zis președinta CCR.

