Peste 120 de persoane, vizate de "amendamentul Fritz", declarat constituţional de CCR

Președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Peste 120 de persoane sunt vizate de amendamentul la Legea ANI, declarat luni constituţional de Curtea Constituțională a României.

Peste 120 de persoane sunt vizate de amendamentul la Legea integrităţii care prevede pierderea mandatului sau a funcţiei în cazul în care există decizii definitive în instanţă privind încălcarea regimului incompatibilităţilor şi conflictului de interese, declarat luni constituțional de CCR.

Știm deja că printre cei care își vor pierde funcţia este şi primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, care a primit în luna iunie o decizie definitivă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost declarat în conflict de interese. La începutul lunii august, el fusese sancţionat doar cu diminuarea indemnizaţiei de primar cu 10%, pentru o perioadă de şase luni.

Ce prevede amendamentul PSD la Legea ANI, declarat constituțional de CCR

Reamintim că amendamentul declarat constituţional luni de CCR a fost introdus în lege de către PSD, în timpul dezbaterilor din Parlament, fiind susţinut şi de AUR.

Articolul introdus în lege are următorul conţinut: "Persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi".

Ce declara ANI despre persoanele vizate de "amendamentul Fritz"

Pe 3 august, Agenţia Naţională de Integritate spunea, într-un comunicat de presă, că monitorizează 122 de cazuri aflate sub interdicţia de trei ani de la încetarea mandatului/funcţiei, aplicată persoanelor identificate în conflict de interese sau incompatibilitate, amintește Agerpres. Conform ANI, 75% dintre cele 122 de cazuri privesc persoane declarate în conflict de interese în timp ce ocupau funcţii elective.

În legătură cu sancţiunile aplicate, pentru nouă persoane nu au fost dispuse măsuri sau măsurile au fost anulate în instanţă, iar pentru celelalte măsurile au constat în diminuarea salariului/indemnizaţiei cu 5 - 20%, pe o durată de 1 - 6 luni.

Totodată, potrivit Agenţiei Naţionale de Integritate, 47 dintre persoanele vizate continuă să ocupe funcţii pentru care completează declaraţii de avere şi interese din care: 22 dintre cele declarate în conflict de interese pe funcţie electivă continuă să ocupe o funcţie electivă; 22 dintre cele declarate în conflict de interese pe funcţie publică continuă să ocupe o funcţie publică.

"Cele 122 de persoane sunt cele pentru care inspectorii Agenției au emis un raport de evaluare rămas definitiv prin neatacare în termenul legal, respectiv pentru care există hotărâre judecătorească definitivă comunicată. Nu sunt incluse persoanele aflate în termenul de contestare a raportului, cele care fac obiectul unor acțiuni în instanță aflate în desfășurare sau pentru care decizia instanței nu a fost încă comunicată", precizat ANI în comunicatul emis în data de 3 august.

Grindeanu a anunțat că va convoca de urgenţă Parlamentul pentru a pune actul normativ în acord cu deciziile CCR

Precizăm că luni, 17 august, judecătorii CCR au decis cu majoritate de voturi că amendamentul care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timişoarei, introdus de PSD, este constituţional. În acelaşi timp, magistrații CCR au decis că amendamentul AUR care prevede publicarea declaraţiilor de avere şi de interese de către "soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”, numit în spațiul public "amendamentul Mirabela Grădinaru", este neconstituţional.

"Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” din cuprinsul art.II pct.2 [cu referire la art.2 alin.(6) pct.43] și pct.5 [cu referire la art.4 alin.(9)], precum și dispozițiile art.II pct.2 [cu referire la art.2 alin.(6) pct.43] din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității sunt neconstituționale. De asemenea, cu majoritate de voturi, a constatat că dispozițiile art.II pct.2 [cu referire la art.2 alin.(6) pct.1-42] din legea analizată sunt neconstituționale, iar cele ale art.II pct.17 [cu referire la art.25 alin.(1) și (2)] și ale art.X alin.(1) și (2) din aceeași lege sunt constituționale în raport cu criticile formulate", a transmis CCR.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că, după ce Curtea va transmite motivarea completă a hotărârii, va convoca de urgenţă Parlamentul pentru a pune actul normativ în acord cu deciziile CCR, iar România să nu piardă 770 de milioane de euro aferente acestui jalon din PNRR. Totodată, preşedintele Camerei superioare a Parlamentului, Mircea Abrudean, a spus că Senatul României este pregătit să se reunească într-o nouă sesiune extraordinară şi să parcurgă cu rapiditate paşii legislativi necesari. Vezi mai mult AICI.