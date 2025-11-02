Mergi la piramide? Acum ai șansa să vezi și de aur al lui Tutankhamon în cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații

Amplasat la poalele Platoului Giza, în apropierea celor trei piramide și a Sfinxului, noul muzeu promite să devină o destinație culturală globală, fiind cel mai mare din lume dedicat unei singure civilizații.

Potrivit Președinției Egiptului, la ceremonia grandioasă de inaugurare au participat monarhi, șefi de stat și de guvern din întreaga lume. Evenimentul este prezentat drept „un moment excepțional în istoria culturii și civilizației umane”, reflectând ambiția Egiptului de a-și reafirma statutul de centru al istoriei antice și al patrimoniului mondial.

Proiectul, a cărui valoare depășește 1 miliard de dolari, a fost lansat în 2005, dar a fost amânat de mai multe ori din cauza instabilității politice. Muzeul reprezintă unul dintre megaproiectele susținute de președintele Abdel-Fattah el-Sissi, care a investit masiv în infrastructură pentru a revigora o economie afectată de stagnare și de urmările revoltelor din 2011.

Construcția spectaculoasă se întinde pe o suprafață de 24.000 de metri pătrați și impresionează printr-o fațadă din sticlă triunghiulară, inspirată de forma piramidelor. În interior, un atrium monumental și o scară cu șase etaje, flancată de statui antice, conduc vizitatorii spre galeriile principale, oferind totodată o panoramă directă a piramidelor din Giza, notează ABC News.

Autoritățile egiptene au modernizat infrastructura din jurul muzeului: drumurile au fost reamenajate, se construiește o stație de metrou chiar în fața intrării, iar noul Aeroport Internațional Sfinx, situat la 40 de minute distanță, asigură accesul rapid al vizitatorilor străini. Un pod leagă muzeul de complexul piramidelor, facilitând deplasarea turiștilor pe jos sau cu vehicule electrice.

GEM adăpostește peste 50.000 de artefacte care documentează întreaga istorie a civilizației egiptene, de la perioada preistorică până la epoca romană. Cele 12 galerii tematice sunt organizate cronologic, iar piesa de rezistență o reprezintă colecția dedicată regelui Tutankhamon, formată din aproximativ 5.000 de obiecte – expuse integral pentru prima dată de la descoperirea mormântului său, în 1922, de către arheologul britanic Howard Carter, la Luxor.

Renumitul arheolog Zahi Hawass, fost ministru al Antichităților, a declarat că această colecție este „capodopera muzeului”. „De ce este acest muzeu atât de important și toată lumea așteaptă deschiderea lui? Din cauza lui Tutankhamon”, a spus el, subliniind fascinația mondială față de tânărul faraon.

Printre obiectele expuse se numără tronul de aur al lui Tutankhamon, cele trei paturi funerare, cele șase carete regale, sarcofagul acoperit cu aur și masca funerară, realizată din aur, lapis lazuli, cuartit și sticlă colorată – una dintre cele mai recognoscibile piese de artă din istoria umanității.

Prin deschiderea acestui muzeu, guvernul egiptean speră să atragă un număr record de turiști, contribuind la redresarea unei economii care depinde în mare parte de sectorul turistic. După ani de declin provocat de instabilitatea politică, pandemie și războiul din Ucraina, turismul egiptean a înregistrat în 2024 un record de 15,7 milioane de vizitatori, generând circa 8% din PIB-ul național.

Autoritățile își propun ca până în 2032 să atragă 30 de milioane de turiști anual, mizând pe prestigiul cultural al muzeului și pe potențialul uriaș al complexului de la Giza.

După ani de așteptare și investiții uriașe, Marele Muzeu Egiptean se pregătește astfel să își deschidă porțile publicului larg începând de marți, marcând nu doar o etapă nouă pentru turismul egiptean, ci și o celebrare a civilizației care a pus bazele lumii antice.