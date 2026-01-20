VIDEO Descoperire surprinzătoare: O vacă din Austria uimește cu abilități neașteptate de folosire a uneltelor

Descoperirea, relatată de cercetători din Viena, arată că vacile ar putea avea abilități cognitive mult mai dezvoltate față de cum se credea anterior.

Veronika, o vacă dintr-un sat de munte din Austria, și-a perfecționa arta de a se scărpina utilizând bețe, greble și mături.

Comportament uimitor analizat de oamenii de știință

Comportamentul său impresionant a ajuns în cele din urmă să fie analizat de specialiști în inteligență animală din Viena. Ei au constatat că Veronika folosea ambele capete ale aceluiași obiect pentru diferite sarcini.

Dacă era vorba de spate ori de o altă zonă mai dură ce necesita o scărpinare serioasă, utiliza partea cu peri a unei mături. Atunci când era nevoie de o atingere mai delicată, cum ar fi în cazul abdomenului său sensibil, utiliza capătul neted al mânerului.

Fapt rar în regnul animal

Acest tip de folosire a uneltelor este foarte rar întâlnit în regnul animal. Mai mult, nu a mai fost documentat și analizat până acum la bovine.

VIDEO

Dr. Antonio Osuna-Mascaro, de la Universitatea de Medicină Veterinară din Viena, a spus: ”Nu ne așteptam ca vacile să fie capabile să folosească unelte și cu atât mai puțin ca o vacă să utilizeze o unealtă în mai multe scopuri. Până în prezent, acest comportament a fost raportat în mod constant doar la cimpanzei.”

Cimpanzeii au cea mai variată folosire a uneltelor în afara oamenilor

Cimpanzeii au cea mai variată folosire a uneltelor în afara oamenilor. Ei utilizează bețe, cu scopul de a aduna furnici, termite și pietre pentru a sparge nuci. Cu toate acestea, în pofida faptului că oamenii trăiesc alături de vaci, de aproape 10.000 de ani, aceasta este prima dată când cercetătorii documentează o vacă care folosește o unealtă.

Oamenii de știință susțin că descoperirea lor evidențiază că vacile sunt mai inteligente, față de cum credeam și că alte vaci ar putea dezvolta abilități similare, dacă ar avea posibilitatea.

Ce spune proprietarul Veronikăi

Cu privire la proprietarul Veronikăi, fermierul Witgar Wiegele, acesta speră că talentele ei neașteptate vor inspira oamenii să aibă prețuire față de lumea naturală.

”Salvezi natura, și atunci te protejezi pe tine. Diversitatea naturii este cheia supraviețuirii pe această planetă”, a spus el. Studiul a fost publicat în revista Current Biology, scrie BBC.

Vezi și - Scăderea numărului de vaci a dus la diminuarea interesului turiștilor într-o comună din România