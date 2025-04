Scăderea numărului de vaci a dus la diminuarea interesului turiștilor într-o comună din România

Este vorba despre comuna Băgaciu, județul Mureș. Primarul Ioan Aldea a explicat cum s-a ajuns la această situație.

"Înainte veneau în grupuri mari..."

"Acum mai vin foarte puţini danezi. Înainte veneau în grupuri mari, se organizau excursii de câte o săptămână din Danemarca, în sezon erau curse charter săptămânale. O perioadă de aproximativ șase ani, din martie şi până în octombrie, sâmbătă de sâmbătă, venea charter-ul pe Aeroportul din Târgu Mureş şi schimba seriile de turişti. Acum mai vin doar sporadic turişti din Danemarca. În discuţia pe care am avut-o cu danezii, şi asta probabil era un minus al localităţii noastre, an de an s-au diminuat efectivele de animale şi, dacă în anii ’90 erau aproape 200 de bovine în gospodării, acum mai sunt vreo 10. Veneau turiştii şi erau foarte încântaţi, le plăcea să vadă cum veneau, seara, vacile de la păşune.

"Vedeau localitatea Băgaciu ca o localitate de-a lor din urmă cu 150-200 de ani, că existau animale"

Am stat de vorbă cu cel care a investit aici. Eram curios ce-i atrage în noi. Şi o explicaţie pe care mi-a dat-o a fost aceea că ei, şi mai ales persoanele în vârstă, pentru că am întâlnit aici persoane şi trecute de 90 de ani, vedeau localitatea Băgaciu ca o localitate de-a lor din urmă cu 150-200 de ani, în sensul că existau animale. Încă erau animalele care ieşeau la păscut. Ciurda de vaci era o curiozitate extraordinară pentru ei, fiindcă ei, în Danemarca, au toate localităţile urbanizate, chiar dacă sunt rurale. Cred că a trecut generaţia aceea care îşi mai amintea cum venea vaca de la păşune”, a declarat, pentru Agerpres. primarul comunei Băgaciu, Ioan Aldea. El se află la al şaptelea mandat în fruntea administraţiei publice locale.

Ca și comparaţie, spune primarul, înainte de anul 1990, în Băgaciu, în gospodăriile populaţiei erau în jur de 200 de bovine, IAS-ul avea 800 de bovine, iar la CAP mai erau încă erau 250.

"Acum vorbim de 10 bovine..."

"Unde sunt animalele acelea? Acum vorbim de 10 bovine. Şi, din păcate, situaţia asta e în toată ţara, nu numai la Băgaciu. Generaţiile mai tinere nu mai ştiu cum este să creşti animale în gospodărie. Fiindcă lumea şi-a dat seama că se poate trăi şi aşa, fără animale. E o scădere drastică. Şi, din păcate, este o realitate aproape în toate localităţile rurale din România. Cu excepţia acelor mici ferme care încă mai funcţionează în unele localităţi, ferme de vaci, aproape că nu mai găsim bovine în gospodăriile rurale", a mai spus.

