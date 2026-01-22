Klaus Iohannis scapă de sechestrul pe bunuri. Decizia Curții de Apel Alba Iulia

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia s-au pronunat în dosarul în care ANAF solicită să se pună sechestru asupra unor bunuri ale familiei Iohannis, până când Fiscul recuperează banii datorați pentru chiriile încasate în cazul imobilului confiscat în Sibiu.

Curtea de Apel Alba Iulia a judecat cauza fostului președinte Klaus Iohannis, după ce Tribunalul Sibiu a respins solicitarea ANAF, în noiembrie 2025. Potrivit motivării instanței Curții de Apel Alba Iulia, magistrații nu au considerat necesar sechstrul pe mai multe bunuri ale fostului președinte.

”Admite ca fondate apelul principal declarat de reclamantul STATUL ROMAN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov şi apelul incident declarat de intimaţii IOHANNIS KLAUS-WERNER şi IOHANNIS CARMEN-GEORGETA, împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 20 noiembrie 2025 pronunţate de Tribunalul Sibiu, Secţia I Civilă, în dosarul civil nr. 2405/85/2025, pe care o anulează în tot şi procedând la judecarea cererii cu evocarea fondului de către instanţa de apel: Respinge ca neîntemeiată cererea de instituire a sechestrului asigurator formulată de reclamantul STATUL ROMAN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă”, se arată în minuta pe scurt a Curții de Apel Alba Iulia.