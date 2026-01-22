€ 5.0936
|
$ 4.3572
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0936
|
$ 4.3572
 
DCNews Stiri Justiție Klaus Iohannis scapă de sechestrul pe bunuri. Decizia Curții de Apel Alba Iulia
Data actualizării: 15:11 22 Ian 2026 | Data publicării: 14:56 22 Ian 2026

Klaus Iohannis scapă de sechestrul pe bunuri. Decizia Curții de Apel Alba Iulia
Autor: Crişan Andreescu

mihalache-despre-iohannis_79109700 Foto: Agerpres

Curtea de Apel Alba a dispus, joi, 22 ianuarie, respingerea ca neintemeiata a cererii de instituire a sechestrului asigurator în cazul lui Klaus Iohannis.

 Magistrații Curții de Apel Alba Iulia s-au pronunat în dosarul în care ANAF solicită să se pună sechestru asupra unor bunuri ale familiei Iohannis, până când Fiscul recuperează banii datorați pentru chiriile încasate în cazul imobilului confiscat în Sibiu.

Curtea de Apel Alba Iulia a judecat cauza fostului președinte Klaus Iohannis, după ce Tribunalul Sibiu a respins solicitarea ANAF, în noiembrie 2025. Potrivit motivării instanței Curții de Apel Alba Iulia, magistrații nu au considerat necesar sechstrul pe mai multe bunuri ale fostului președinte. 

”Admite ca fondate apelul principal declarat de reclamantul STATUL ROMAN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov şi apelul incident declarat de intimaţii IOHANNIS KLAUS-WERNER şi IOHANNIS CARMEN-GEORGETA, împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 20 noiembrie 2025 pronunţate de Tribunalul Sibiu, Secţia I Civilă, în dosarul civil nr. 2405/85/2025, pe care o anulează în tot şi procedând la judecarea cererii cu evocarea fondului de către instanţa de apel: Respinge ca neîntemeiată cererea de instituire a sechestrului asigurator formulată de reclamantul STATUL ROMAN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă”, se arată în minuta pe scurt a Curții de Apel Alba Iulia.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Risc pentru România: Viktor Orban a intrat în Consiliul pentru Pace. Cristian Diaconescu: Foarte repede trebuie luată o decizie / video
Publicat acum 9 minute
Polonia pierde la CJUE: Penalitățile pentru refuzul de a închide o mină de cărbune rămân în vigoare
Publicat acum 27 minute
Klaus Iohannis scapă de sechestrul pe bunuri. Decizia Curții de Apel Alba Iulia
Publicat acum 28 minute
Un bărbat a încercat să intre la întâlnirea cu premierul Bolojan cu un rucsac plin cu pietroaie
Publicat acum 32 minute
Psihologia din spatele designului de cazino sunete, culori și efecte vizuale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 20 Ian 2026
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat acum 17 ore si 40 minute
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close