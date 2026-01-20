€ 5.0929
DCNews Stiri ANAF, lovitură pentru Klaus Iohannis, în instanță. A câștigat și cealaltă jumătate a casei din Sibiu
Data publicării: 19:13 20 Ian 2026

ANAF, lovitură pentru Klaus Iohannis, în instanță. A câștigat și cealaltă jumătate a casei din Sibiu
Autor: Roxana Neagu

casa sibiu iohannis foto patrimoniu.sibiu.ro

ANAF a câștigat în fața fostului președinte Klaus Iohannis, în instanță, și cealaltă jumătate a casei din Sibiu.

ANAF Sibiu a câștigat, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, şi cealaltă jumătate din casa din centrul istoric al Sibiului, pentru care fostul preşedinte Klaus Iohannis deja datorează despăgubiri statului român. Decizia instanței era necesară Fiscului din Sibiu pentru  a intabula casa şi cu cealaltă jumătate, care nu fusese pe numele fostului președinte Klaus Iohannis, ci pe numele Baştea.

Decizia instanței

”Admite acţiunea formulată de reclamantul STATUL ROMÂN, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, în contradictoriu cu pârâta B.R., având ca obiect constatare nulitate act juridic. Constată nulitatea absolută a Certificatului de moştenitor nr. 7 din 6 februarie 2012, emis de Biroul Notarial ,,Bucşa Radu Gabriel' şi Asociaţii, în ceea ce priveşte includerea în masa succesorală a imobilului situat în localitatea Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29, judeţul Sibiu, România, înscris în Cartea Funciară nr. 128410 - Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 - Sibiu) şi în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 - Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 - Sibiu). Dispune radierea dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410 - Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 - Sibiu) şi a dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 - Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 - Sibiu). Dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantului cu cota de 32.459/43.100 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410 - Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 - Sibiu) şi cu cota de 1/1 asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 - Sibiu (Cartea Funciară veche nr. 9331 - Sibiu), cu titlu de moştenire. Obligă pe pârâtă să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul mai sus menţionat”, se arată în minuta publicată pe site-ul Tribunalului Sibiu.

Foto: Agerpres

Când a predat casa deținută pe numele Iohannis, către ANAF, fostul președinte a susținut că nu deține cheia și, prin urmare, nu se poate prezenta la predarea imobilului. Pe de altă parte, soții Iohannis au solicitat explicaţii privind modul de calcul al sumelor datorate. În plus, șeful ANAF a explicat că nu există indicii că aceștia ar vrea să achite sumele datorate către statul român. 

klaus iohannis
casa sibiu
casa sibiu iohannis
anaf
