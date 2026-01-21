DNA, lăsată fără "muniție" în lupta împotriva corupției. Voineag: Prea puține sesizări de la instituțiile de control

Întrebat ce ar schimba în zona de Justiție pentru ca lupta cu corupția mare să fie întărită, șeful DNA Marius Voineag a spus că una dintre principalele probleme care ar trebuie rezolvate este incapacitatea instituțiilor cu atribuții de control de a trimite suficiente sesizări. Potrivit acestuia, în anul 2024, DNA a primit doar 38 de sesizări de la instituții precum ANAF, ANPC sau Curtea de Conturi. În 2025 s-a înregistrat o mică creștere - 79 de sesizări - dar un număr încă prea mic pentru a putea spune că luptăm împotriva corupției din România cu toate armele.

Marius Voineag: Nu pot ei trimite cât putem noi livra

"Stabilitatea legislativă este primordială în momentul de față. Un al doilea punct, pe care trebuie și cetățenii să îl înțeleagă, este de foarte multe ori incapacitatea instituțiilor cu atribuții de control de a se ridica la nivelul Direcției Naționale Anticorupție. Adică nu pot ei trimite cât putem noi livra, ca să spun pe scurt.

În anul 2024, că vorbim de ANPC, că vorbim de Curtea de Conturi, ANAF, de toate instuțiile cu atribuții de control - 39 de cazuri. Noi, la nivelul anului 2024 am avut 1888 de cazuri noi înregistrate. Vă dați seama ce cotă mică este sub noi. Noi suntem organ de aplicare a legii. Noi lucrăm cu ceea ce primim, practic noi trebuie să facem analiza de legalitate în urmărire penală, acolo unde avem cazuri, dar cazurile nu pot să depindă doar de informațiile de la structurile de informații, de la anchetele jurnalistice de foarte multe ori și de la plângerile și petițiile cetățenilor. Ele trebuie să fie ca un flux din partea instituțiilor care au întregi compartimente de control. Ele trebuie să livreze mai departe.

"Lupta anticorupție nu vizează doar DNA-ul"

Este insifiant - ANAF etc. Anul acesta au crescut la 78 sau 79 de sesizări pe anul 2025. O îmbunătățire a fost la nivelul ANAF care ne-a trimis mai multe cazuri. Ce vreau să vă spun este că acesta e al doilea mare neajuns. Aparatul, când vorbim de lupta anticorupție, ea nu vizează doar DNA-ul, ea vizează toate instuțiile care au astfel de atribuții în așa fel încât ele să îți trimită mai departe, corp de control la miniștri etc.

Ele trebuie să vină către noi. Atâta timp cât ele nu ne trimit sesizări noi lucrăm cu ceea ce avem, încercăm, săpăm, plecăm din anchete și încercăm să dezvoltăm mai multe planuri, dar vorbim totuși de o incapacitate a instituțiilor cu atribuții de control de a ne livra mai multe sesizări. Acesta e un fact", a declarat Marius Voineag la Antena 3 CNN.