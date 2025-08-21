Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, un nou proiect în portofoliul Leviatan Group

Leviatan Group, unul dintre cele mai tehnologizate grupuri de companii de construcții din România, își extinde portofoliul cu un nou proiect din domeniul medical – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov. Proiectul are o valoare de 368,6 milioane de lei, fără TVA, și va contribui la dezvoltarea infrastructurii spitalicești din România.

Proiectul de tip Design & Build va fi realizat de asocierea formată din companiile Ubitech Construcții, Leviatan Design și Copraag Entrepreneur, parte a Leviatan Group, alături de Conim Partners, Mithras Build și parteneri subcontractori. Serviciile de proiectare se vor derula pe parcursul a 6 luni, fiind programate să înceapă la data de 11 noiembrie 2025, iar lucrările de execuție se vor desfășura timp de 22 de luni.

„Noul Spital Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase din Brașov va fi un centru medical de referință, proiectat și construit la standarde înalte. Este un proiect cu un impact major asupra comunității locale, care va beneficia de servicii medicale sigure și moderne. Suntem mândri că echipa noastră va contribui la realizarea unui obiectiv de sănătate publică atât de important”, a declarat Cătălin Podaru, CEO Leviatan Group.

Cu o suprafață desfășurată de peste 40.000 mp, spitalul va fi organizat într-un ansamblu de patru corpuri și va avea un număr total de 279 de paturi, dintre care 257 de paturi pentru spitalizare continuă și 22 de paturi pentru spitalizare de zi. Corpul A, cel mai înalt, va avea un regim de înălțime de S+P+4E și va găzdui secțiile de boli infecțioase, recuperare respiratorie, pneumologie și ingrijiri paliative. Corpul B va avea un regim de înălțime de S+P+2E+etaj tehnic și va include secțiile de boli infecțioase digestive și boli infecțioase copii, iar corpurile C și D, cu un regim de înălțime de S+P+1E+etaj tehnic parțial, vor cuprinde compartimentul ATI și blocul operator, o terasa verde flancată de corpurile de spitalizare, precum și zonele ambulatorii publice și de învățământ.

Clădirea va fi construită la standarde nZEB+ (clădire cu consum de energie aproape egal cu zero), prin integrarea unor soluții arhitecturale și tehnice care să reducă semnificativ consumul energetic. Vor fi utilizate sisteme moderne de iluminat LED și ventilație cu recuperare de căldură, alături de surse de energie regenerabilă. Astfel, spitalul va beneficia de panouri fotovoltaice și de pompe de căldură sol-apă, care vor asigura alimentarea cu energie din surse nefosile.

Prin amploarea și complexitatea sa, acest proiect va răspunde nevoilor de sănătate ale populației din Brașov și din zona metropolitană, consolidând rețeaua spitalicească națională și oferind pacienților acces la tratamente moderne, sigure și de înaltă calitate.

Despre Leviatan Group

Leviatan Group, format din companiile Leviatan Design, Ubitech Construcții, eConfaire Immersive Design și Copraag Entrepreneur, oferă servicii complete în domeniul construcțiilor, cu cele mai noi tehnologii. Proiectele care poartă semnătura Leviatan Group beneficiază de un nivel înalt de calitate, fiind realizate în sistem BIM, cu tehnologii și softuri de înaltă performanță, de către o echipă formată din circa 300 de profesioniști de top.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News