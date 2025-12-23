Ministerul Educației a publicat noile programe de limba și literatura română pentru clasa a IX-a

Noile programe au fost elaborate de grupurile de lucru pentru disciplina Limba și literatura română, în urma analizării propunerilor transmise către Centrul Național pentru Curriculum șiEvaluare, atât pe parcursul perioadei de consultare publică, cât și în intervalul 15-22 decembrie 2025. Potrivit Ministerului Educației, procesul de revizuire a avut loc atât în plen, cât și în subgrupuri de lucru.

Continuitate între gimnaziu și liceu , accent pe contextualizare

Pentru domeniul de conținut literatură, coordonatorii grupului de lucru anunță mai multe modificări importante față de varianta aflată în dezbatere publică. Printre acestea se numără clarificarea tranziției de la gimnaziu la liceu, prin detalierea primei secvențe de conținut, organizată tematic sub titlul Reflecții despre literatură.

Aceasta continuă tema din clasa a VIII-a, Reflecții despre lumea din jur, și include repere de comprehensiune și interpretare menite să asigure atât continuitatea, cât și progresul în studiul literaturii.

Principii noi de organizare a conținuturilor

Pe lângă principiul diacronic, deja consacrat, noile programe menționează explicit și alte principii complementare de organizare a conținuturilor: tematic, biografic și sociocultural.

În acest context, au fost introduse sugestii metodologice care permit, de exemplu, compararea epocilor literare, urmărirea evoluției temelor sau analiza unor traiectorii biografice relevante din perspectiva responsabilității civice.

Lista de autori români recomandați a fost extinsă prin includerea unor autoare cu rol semnificativ în istoria literaturii și a jurnalismului, precum Maria Rosetti sau Sofia Nădejde. De asemenea, pentru contextualizări sunt propuse și autoare consacrate din spațiul occidental, de la Doamna de Staël la George Eliot.

În același timp, exemplele de activități de învățare includ elemente de educație media și propun utilizarea responsabilă și etică a conținuturilor generate cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Noutățile vizează și nota de prezentare a programei, unde au fost introduse definiții succinte pentru concepte esențiale precum „literatura”, definită ca un sistem pluristratificat, și „contextul”, înțeles ca ansamblu de condiții socioculturale care facilitează construirea reprezentărilor despre o epocă și legătura cu experiențele elevilor de astăzi.

Declarațiile coordonatorilor grupului de lucru

„Avem speranța că această programă își va îndeplini rolul său dublu: mai întâi, de a familiariza elevii cu literatura și limba română privite ca fenomene vii, aflate într-o continuă dinamică; apoi, de a orienta profesorii în activitatea lor la clasă”, au transmis coordonatorii grupului de lucru, mulțumind tuturor celor care au contribuit cu feedback.

Ce programe au fost publicate

Ministerul Educației a pus la dispoziție următoarele documente actualizate:

Programa pentru clasa a IX-a - Trunchi comun (TC), pentru toate filierele și profilurile;

Programa pentru clasa a IX-a - Trunchi comun și curriculum de specialitate (TC + CS), filiera teoretică, profil umanist, specializarea științe sociale;

Programa pentru clasa a IX-a - TC + CS, filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie.

O prezentare detaliată a noilor programe, cu participarea reprezentanților grupului de lucru din mediul universitar, Ministerul Educației și Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, a avut loc tot pe 23 decembrie și este disponibilă online.