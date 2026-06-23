Schimbare importantă pentru șoferi. Când nu mai trebuie prezentate documentele polițistului care vă oprește în trafic

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Senatul a adoptat, marţi, un proiect ce prevede eliminarea obligaţiei participanţilor la trafic de prezentare a documentelor în cazul în care datele pot fi verificate de către poliţistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale.

Senatul a adoptat marți un proiect de lege care elimină obligația șoferilor de a prezenta documente, în cazul în care polițiștii rutieri pot verifica datele direct în bazele de date oficiale.

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Propunerea legislativă modifică art. 35 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 cu privire la circulaţia pe drumurile publice.

"Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să prezinte acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege. Obligaţia de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită dacă datele aferente pot fi verificate de către poliţistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale", conform proiectului adoptat.

Inițial, proiectul legislativ a avut raport de respingere

Inițial, propunerea legislativă a avut raport de respingere din partea comisiilor de specialitate, dar a fost adoptată în plen cu 52 voturi pentru şi 34 contra.

În expunerea de motive a proiectului se arată că menţinerea sancţiunii pentru lipsa suportului material al documentelor, în absenţa unei încălcări reale a dreptului de a conduce, reprezintă "o formă de formalism excesiv incompatibilă cu exigenţele unui stat modern". Senatul este primul for sesizat, însă Camera Deputaţilor este decizională.

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