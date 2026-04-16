Marea Britanie se pregătește pentru penurie alimentară

Regatul Unit s-ar putea confrunta cu penurii de alimente, inclusiv cu lipsa cărnii de pui și porc, până în vară, dacă războiul din Iran continuă, conform celui mai negativ scenariu elaborat de oficiali guvernamentali de la Londra.

O sursă guvernamentală a declarat pentru BBC că autoritățile britanice planifică un scenariu care ar implica închiderea continuă a Strâmtorii Ormuz și întreruperi ale aprovizionării cu dioxid de carbon (CO2), care este utilizat în sacrificarea unor animale și în conservarea alimentelor.

Ce înseamnă, de fapt, elaborarea celui mai rău scenariu

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale din Regatul Unit a declarat că va continua să colaboreze îndeaproape cu întreprinderile pentru a combate impactul războiului din Orientul Mijlociu.

„Scenariile rezonabile și cele mai negative sunt un instrument de planificare folosit de experți și nu reprezintă o predicție a evenimentelor viitoare”, au adăugat aceștia.

Efectele închiderii Strâmtorii Ormuz

De când SUA și Israelul au lansat atacuri de amploare asupra Iranului, guvernul iranian a răspuns prin închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz - o cale navigabilă crucială pentru transportul de petrol și gaze - ceea ce a dus la creșterea prețurilor la benzină, motorină și îngrășăminte.

Vorbind după ce The Times a relatat că înalți oficiali au repetat scenarii despre cum ar fi afectată industria britanică dacă Strâmtoarea Ormuz ar rămâne închisă, secretarul pentru afaceri Peter Kyle a declarat că deficitul de CO2 nu reprezintă o preocupare „în acest moment”.

„În acest moment, oamenii ar trebui să continue așa cum sunt acum”, a declarat el pentru Sky News.

Ce spun liderii din sectorul alimentar despre riscul de penurie

Liderii din sectorul alimentar au reiterat reacția guvernului britanic, unii spunând că sunt mai îngrijorați de creșterile de prețuri decât de deficit.

Directorul executiv al Tesco, Ken Murphy, a declarat că furnizorii, cultivatorii și producătorii gigantului supermarket nu au ridicat încă problema riscurilor legate de aprovizionare.

„Suntem într-o situație foarte bună”, a spus Murphy, dar nu a comentat ce s-ar putea întâmpla cu prețurile alimentelor, deoarece „nu știm cum va arăta situația, deoarece este evident că este o situație volatilă și imprevizibilă”.

Consorțiul Britanic de Retail, care reprezintă peste 200 dintre cele mai mari mărci, inclusiv Sainsburys și Pret, a declarat că se așteaptă ca guvernul să implementeze planuri pentru prevenirea unei asemenea situații, adăugând că retailerii au experiență în gestionarea perturbărilor lanțului de aprovizionare.

„Cu toate acestea, situația din Orientul Mijlociu continuă să adauge presiune inflaționistă într-un moment în care retailerii se confruntă deja cu costuri noi semnificative din cauza politicilor interne”, a declarat un purtător de cuvânt.