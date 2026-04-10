UE, la trei săptămâni distanță de penurie. Aeroporturile avertizează Bruxelles-ul că rămân fără combustibil pentru avioane

Aeroporturile europene au avertizat UE că penuria de combustibil pentru avioane ar putea afecta sezonul vacanțelor de vară dacă aprovizionarea cu petrol nu începe să curgă prin strâmtoarea Hormuz în următoarele trei săptămâni.

Consiliul Internațional al Aeroporturilor (ACI) Europa i-ar fi scris comisarului UE pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, spunând că blocul comunitar este la trei săptămâni distanță de penurie. Scrisoarea a fost relatată pentru prima dată de Financial Times, notează The Guardian.

Avertismentul ridică îngrijorări cu privire la riscul de anulare a zborurilor sau a vacanțelor dacă războiul SUA și Israelului împotriva Iranului continuă. Prețurile petrolului au crescut de la începutul lunii martie, după ce Iranul a închis efectiv strâmtoarea Ormuz, o rută de transport cheie pentru exporturile din Golf, ca represalii.

Donald Trump a anunțat săptămâna aceasta un armistițiu, dar prețurile țițeiului Brent au rămas la aproximativ 96 de dolari pe baril vineri, pe fondul îngrijorărilor.

La trei săptămâni de o realitate dură în UE

Scrisoarea menționa, conform Financial Times:

Dacă trecerea prin strâmtoarea Ormuz nu se reia într-un mod semnificativ și stabil în următoarele trei săptămâni, deficitul sistemic de combustibil pentru avioane va deveni o realitate pentru UE.

Prețurile combustibilului pentru avioane au crescut vertiginos de la sfârșitul lunii februarie, după atacurile asupra Iranului ordonate de Trump și de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Prețurile globale ale combustibilului pentru avioane la sfârșitul săptămânii trecute se dublaseră față de anul trecut, ajungând la 1.650 de dolari pe tonă, conform cifrelor urmărite de Iata, un grup de lobby al companiilor aeriene.

Regiunea cea mai afectată de creșterile de prețuri a fost Asia, cu prețuri în creștere cu 163% față de anul precedent. Prețurile din Europa au fost în creștere cu 138%, pe fondul unei lupte globale pentru asigurarea combustibilului.