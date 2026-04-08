DCNews Economie CCIR și provincia Guangdong, oportunități concrete de investiții și parteneriat industrial
Data publicării: 09:58 08 Apr 2026

CCIR și provincia Guangdong, oportunități concrete de investiții și parteneriat industrial
Autor: Crişan Andreescu

Foto: CCIR

CCIR a găzduit, în data de 7 aprilie a.c., o întâlnire cu o delegație din partea Republicii Populare Chineze condusă de dl. Chen Guangjun, Director Adjunct al Biroului de Relații Externe al provinciei Guangdong.

Discuțiile au vizat dinamizarea relațiilor economice bilaterale și identificarea unor proiecte concrete de investiții și de colaborare sustenabilă între mediul de afaceri românesc și cel din cea mai importantă provincie chineză din perspectiva ponderii Produsului Intern Brut.

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a subliniat coordonatele în care CCIR și, implicit, România pot să dezvolte această relație: „Guangdong este recunoscută pentru capacitățile de producție în care au fost realizate investiții semnificative în tehnologii de ultimă generație. România poate deveni o destinație de investiții importantă pentru acestea, având în vedere potențialul companiilor din țara noastră, care le pot oferi complementaritatea necesară în contextul internațional actual.

Vezi și: CCIR lansează o agendă regională axată pe energie, transport și digitalizare

România nu trebuie să rămână un simplu subcontractor în lanțurile globale de valoare. Avem forță de muncă calificată, avem o poziție geografică excepțională la intersecția dintre Occident și Orient. Portul Constanța, cu conexiunea sa directă la Dunăre și la rețeaua feroviară europeană, reprezintă un argument logistic pe care îl așezăm deja pe masa discuțiilor cu partenerii asiatici. Guangdong poate fi un vector prin care produsele și tehnologiile chineze ajung pe piața europeană folosind România. Suntem interesați ca, din această relație cu provincia Guangdong, să iasă proiecte concrete: capacități de producție pe teritoriul românesc, transfer de tehnologie, nu doar importuri.”

Cele două părți au convenit să continue dialogul în vederea identificării unor mecanisme concrete prin care companiile românești și cele din Guangdong să dezvolte relații comerciale și de investiții reciproc avantajoase. CCIR s-a angajat să sprijine acest proces prin instrumentele specifice de diplomație economică și promovare bilaterală pe care instituția le pune la dispoziția mediului de afaceri.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Omagiul adus de Real Madrid pentru Mircea Lucescu în timpul meciului cu Bayern Munchen din Liga Campionilor
Publicat acum 4 minute
Criză globală! Ce se întâmplă cu industria României. Irineu Darău, explicații la DC NEWS - Video
Publicat acum 17 minute
CCIR și provincia Guangdong, oportunități concrete de investiții și parteneriat industrial
Publicat acum 23 minute
Aprovizionarea cu kerosen va dura câteva luni până la revenirea completă, spune șeful IATA
Publicat acum 24 minute
Cutremur în România, miercuri dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 22 minute
Trump, decizie de ultimă oră după ce spusese că va distruge Iranul. Anunț așteptat de toată planeta
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Armistițiu SUA - Iran: Donald Trump oferă ajutor pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. "Se vor câştiga sume mari de bani"
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Horoscop 8 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 39 minute
Israelul, decizie de ultimă oră referitoare la armistițiul cu Iranul
Publicat acum 6 ore si 43 minute
Rinat Ahmetov (Șahtior Donețk), despre Mircea Lucescu: Lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
