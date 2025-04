Ce animale dispărute ar putea fi readuse la viață de Colossal Biosciences, compania care a adus pe lume trei exemplare de lup teribil, extinct acum 10.000 de ani

Compania Colossal Biosciences și-a propus să readucă la viață, după ce a reușit să producă trei exemplare ale lupului fioros, mamutul lânos, tigrul tasmanian și pasărea dodo, potrivit USA Today.

Folosind tehnologia de editare a genelor pentru a actualiza ADN-ul elefantului asiatic, ei și-au propus să creeze un „elefant rezistent la frig, cu toate trăsăturile biologice de bază ale mamutului lânos”, a transmis compania.

„Va merge ca un mamut lânos, va arăta ca unul, va șipa ca unul, dar cel mai important va fi capabil să locuiască în același ecosistem abandonat anterior de dispariția mamutului”, a mai transmis Colossal Biosciences, care speră să aibă primii viței de mamut lânos până în 2028.

În 2022, Colossal a spus că lucrează cu Thylacine Integrated Genetic Restoration Research de la Universitatea din Melbourne, sau TIGRR, Lab, pentru a readuce la viață și tilacinul australian (tigrul Tasmanian). Acesta a dispărut în prima jumătate a secolului trecut.

În octombrie 2024, Colossal a declarat că a asamblat cel mai complet genom al tigrului tasmanian, un pas major către destingerea animalului, datorită materialului genetic recoltat dintr-un cap complet al unui tilacin adult care a fost conservat în etanol.

La fel, Colossal Biosciences a adăugatpasărea dodo, care a dispărut cu mai bine de 300 de ani în urmă, pe lista animalelor pe care încearcă să le readucă la viață. Acestea, fiind foarte mari, au fost ucise de marinarii portughezi care le-au descoperit pe insula Mauritius, în largul coastei de est a Africii, în Oceanul Indian. Ouăle acestora au fost mâncate de alte animale aduse de coloniști.

Colossal Biosciences a făcut un pas către readucerea la viață a lupului teribil – dincolo de versiunile TV din popularul serial fantasy „Game of Thrones”. Compania din Dallas, a anunțat nașterea a trei pui de lup modificați genetic – toți cu o blană albă impresionantă – creați cu ajutorul ADN-ului antic obținut din fosile de lupi teribili, scrie Reuters.

Compania îi numește lupi teribili și consideră că aceștia sunt primele animale „de-extinctate” cu succes din lume. Conform declarațiilor companiei, aceeași abordare ar putea fi folosită pentru a readuce la viață și alte specii dispărute, pentru care există ADN antic disponibil.

Experții din afara proiectului sunt mai prudenți, descriind acești pui ca fiind lupi cenușii modificați genetic, întrucât procesul de creare a implicat editarea genelor acestei specii pentru a include trăsături ale lupului teribil. Lupul cenușiu este cea mai apropiată rudă în viață a lupului teribil.

Cei doi pui masculi se numesc Romulus și Remus, după legendarii fondatori ai Romei, alăptați de o lupoaică, iar femela se numește Khaleesi, în onoarea unui personaj din „Game of Thrones”.

Toți trei sunt mari pentru vârsta lor, comparativ cu lupii cenușii, conform declarațiilor lui Beth Shapiro, director științific la Colossal. Romulus și Remus, amândoi în vârstă de șase luni, cântăresc în jur de 36 kg, iar Khaleesi, la două luni, are aproximativ 11 kg.

Lupii teribili erau cu până la 25% mai mari decât lupii cenușii, având capul puțin mai lat și maxilarul mai puternic, conform companiei.

Oamenii de știință ai companiei au extras ADN antic din două fosile de lupi teribili – un dinte descoperit în Sheridan Pit, Ohio, vechi de aproximativ 13.000 de ani, și un os al urechii interne din American Falls, Idaho, vechi de circa 72.000 de ani.

Douăzeci de gene ale lupilor cenușii au fost editate cu acest ADN pentru a include trăsături ale lupului teribil în celulele de lup cenușiu. Prin clonare, au fost creați embrioni din aceste celule editate, care au fost apoi implantați în mame surogat – câini domestici. Trei câini diferiți au născut puii.

„Definim succesul de-extincției ca fiind readucerea trăsăturilor ecologice funcționale care au făcut ca lupii teribili să fie contribuitori unici în ecosistem, iar lupii noștri teribili sunt un exemplu al acestui lucru”, a declarat Shapiro.

Întrebată dacă este corect să numim acești pui „lupi teribili”, Shapiro a răspuns: „Simt că această dezbatere ratează puțin esența. Trebuie să ne amintim că clasificările speciilor sunt construcții umane, care adesea nu reflectă fidel populațiile naturale. Le-am inventat ca să înțelegem mai ușor lumea naturală.”

„De-extincția nu înseamnă crearea unor copii genetice perfecte ale animalelor dispărute. Este vorba despre restaurarea funcțiilor ecologice pierdute și creșterea biodiversității”, a adăugat Shapiro.

