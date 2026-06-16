Bucureștiul nu are criză de profesori. Cifrele care răstoarnă percepția

În București nu se poate vorbi despre o criză generală a cadrelor didactice, însă există anumite posturi mai greu de acoperit. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

În București nu se poate vorbi despre o criză generală a cadrelor didactice, însă există anumite posturi mai greu de acoperit, a explicat prof. dr. Florian Lixandru.

Prof. dr. Florian Lixandru, inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și fost secretar de stat în Ministerul Educației, a vorbit despre situația învățământului din București și a explicat că, deși există unele dificultăți în asigurarea personalului didactic, nu se poate vorbi despre o criză a cadrelor didactice.

Acesta a explicat că numărul mare de candidați la concursul de ocupare a posturilor arată că există un bazin de selecție suficient pentru acoperirea necesarului din școli.

„Care este starea învățământului din București? Cum stăm cu cadrele didactice? Știm că încă sunt colegii naționale și școli importante care își acoperă necesarul prin suplinitori, adică și Bucureștiul se confruntă cu această criză a personalului didactic. Cum stau lucrurile? Sunt dramatice sau sunt în curs de rezolvare?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Municipiul București poate fi asemuit cu șase județe. Practic, populația școlară și resursa umană pe care Bucureștiul le gestionează sunt comparabile cu 6 județe ale țării.

Și în București ne confruntăm cu probleme în ceea ce privește asigurarea personalului, dar nu pot spune că avem o criză de personal. Dovadă sunt cifrele cu privire la participarea la concursul național de ocupare a posturilor didactice. Avem 4324 de candidați înscriși pentru un număr de 2800 de posturi întregi, dintre care doar 997 sunt posturi titularizabile. Deci iată că există bazin de selecție.

Avem discipline unde există concurență, avem toate disciplinele acoperite cu candidați. Deci nu sunt discipline unde să nu fie candidați înscriși la concurs, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că în toamnă vom avea acoperit necesarul de personal cu personal didactic calificat. Aici este problema.

Faptul că sunt titulari sau suplinitori nu este o problemă pentru unitatea de învățământ. Important este ca acea resursă umană să fie calificată și bine pregătită”, a spus prof. dr. Florian Lixandru.

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Unde sunt probleme

De asemenea, profesorul a vorbit despre acoperirea posturilor didactice din București și a explicat că nu există probleme majore în ceea ce privește personalul calificat. Potrivit acestuia, există un deficit de puericultori, motiv pentru care a fost extinsă rețeaua liceelor cu profil pedagogic.

„La nivelul Municipiului București nu avem probleme în ceea ce privește acoperirea cu personal didactic calificat. Avem câteva situații, foarte puține la număr, în care încadrăm personal fără studii corespunzătoare. Ei au studii superioare, dar nu au studii corespunzătoare postului pe care îl ocupă, iar acest lucru se întâmplă cu precădere în zona învățământului preșcolar și antepreșcolar, pentru că trebuie să spunem că am preluat și creșele.

În acest moment, inspectoratele școlare gestionează și zona de educație antepreșcolară și avem o problemă în ceea ce privește acoperirea cu personal calificat pe zona de învățământ antepreșcolar. Mă refer aici la puericultori. Ca element de reducere a unor riscuri pe această linie, pot spune că am reușit anul acesta să dezvoltăm rețeaua liceelor care școlarizează în filiera vocațională învățământ pedagogic”, a spus prof. dr. Florian Lixandru.

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Planul prof. dr. Florian Lixandru pentru Capitală

Prof. dr. Florian Lixandru a vorbit despre extinderea învățământului pedagogic în București și a explicat că au fost înființate clase noi pentru a pregăti personal calificat. Obiectivul acestuia este ca fiecare sector să aibă cel puțin un liceu de stat cu profil pedagogic.

„Pentru anul școlar 2026-2027, pe lângă binecunoscutul Colegiu Național Elena Cuza - care era singurul liceu de stat cu învățământ pedagogic - am reușit să înființăm clase de învățământ pedagogic și în Sectorul 2, la Colegiul Național Școala Centrală, și în Sectorul 3, la Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza.

Pentru anul școlar următor mi-am propus ca în fiecare sector să existe cel puțin o unitate de învățământ liceal de stat care să școlarizeze pe această filieră vocațională, învățământ pedagogic, atât clase de învățători, cât și clase de educatori - puericultori, pentru că este nevoie de resursă umană calificată pe această zonă”, a spus prof. dr. Florian Lixandru la emisiunea DC Edu, pe de DC News, DC News TV și Părinți și pitici.

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