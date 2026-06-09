Salariile profesorilor, mărul discordiei din educație. După 25 de ani de muncă, doar 6.000 de lei în mână: Suntem în pericol / video

FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @freepik

Un subiect dureros al învățământului românesc rămâne subfinanțarea cronică. Prof. Cornelia Popa Stavri, vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a descris pe larg la DC Edu, emisiune moderată de Sorin Ivan, calvarul prin care trec profesorii și eșecul Guvernului de a-și ține promisiunile făcute în timpul protestelor masive.

„Provocările sunt date de măsurile de austeritate luate. Aveam și înainte provocări, de înaintea măsurilor de salarizare. După cum știți, Legea 153 a Salarizării a fost aplicată în trepte după nenumărate ieșiri în stradă, proteste. Tot a trebuit să reamintim guvernelor succesive că trebuia să ne dați tranșa la data de… N-a venit în ianuarie, vine în septembrie, nici în septembrie, lasă că în ianuarie anul viitor… Adică așa un du-te vino și o plimbare cu Legea Salarizării.

Acum, iată, suntem într-o nouă situație. În 2023, cu premierul României de la momentul respectiv și un guvern în funcție votat, ales de majoritatea din această țară, s-au discutat niște condiții pentru încetarea grevei. Au fost toate condițiile puse într-o ordonanță. Acestea erau ca salariul unui debutant să fie egal cu minimum salariu mediu brut pe economie. Suntem în 2026, au trecut trei ani și am tot așteptat ca noua Lege a Salarizării va aduce cumva o poziționare corectă care să țină cont de importanța socială a muncii și complexitatea acestei profesii în grila de salarizare”, explică prof. Stavri.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Nou avertisment privind legea salarizării. Cât pierd profesorii. Anton Hadăr, pentru DCNews: Paradox, deși salariile cresc

Sărăcia de la catedră: 4.500 de lei pentru un debutant și maxim 6.000 de lei după 25 de ani de carieră

Reprezentanta FSLI a expus concret, cu cifre, dezastrul salarial la nivel național:

„Sigur ceea ce ne oferă în acest moment legea salarizării este incalificabil. La debut, coeficientul 1,4 aplicat la 4.100 lei, deci sub mediu brut pe economie, și o aplatizare între profesorii care au parcurs deja treptele, gradele didactice, vechime și toate cele...

Ceea ce este mai grav este atitudinea celor care au lucrat la Legea Salarizării cu privire la persoanele cu experiență cu vechime care au mai multe calificări, sunt mentori, sunt formatori, au foarte multe activități pe care le-au dezvoltat de-a lungul carierei didactice și pot fi modele pentru mulți alți tineri. Acești oameni au o diferență foarte mică și scad la salariu la o vârstă când ai nevoie să cumulezi mai mult, că te apropii de anii de pensie.

Un profesor ajunge la un coeficient de 2,35, hai să înmulțim cu 4.100 și vedem cât are brut… minus taxele, 5.000 și ceva 5.600-6.000 net. Deci, după 15-20 de ani, după 25 de ani de muncă, atenție, nu după 15 ani, după 25 de ani, cu vechime maximă, 6.000 RON în mână”.

Fenomenul meditațiilor: O consecință a programei încărcate și a lipsei de timp din școli

Inevitabil, s-a atins și subiectul meditațiilor. Profesoara a apărat dreptul cadrelor didactice la muncă privată legală. Ea a explicat de ce meditațiile au devenit o necesitate sistemică, generată de curicula sufocantă.

„Un salariu nu plătește activitatea de după școală, plătește activitatea de la școală. Activitate de după școală este și ea legitimă și, dacă e făcută în condiții legale, profesorul e și el persoană fizică autorizată... salariul este salariul și trebuie să plătească, să răsplătească munca efectivă.

Fenomenul meditațiilor trebuie privit cu luciditate. Este dreptul oricărui părinte care își permite să aspire la mai mult. Copiii au dreptul să învețe mai mult, să meargă spre performanță.

Elevii au ritmuri diferite de învățare. Școala nu este organizată astfel încât să dea timp fiecărui elev să parcurgă materia în ritmul personal. N-a mai intervenit nimeni în acel curriculum național să reducă din materie, astfel încât să ai mai multe ore de recapitulare, mai multe ore de consolidare. Ești obligat ca profesor să-ți faci datoria să parcurgi tot ce înseamnă programă școlară și școala asigură nivelul mediu.

Părintele, prins în vâltoarea muncii de zi cu zi, are de ales. N-are timp să stea cu copilul acasă să lucreze, să consolideze, să afle ce s-a întâmplat la școală, angajează o persoană care să facă lucrul acesta în numele lui”, spune prof. Cornelia Popa Stavri.

Muncă de dirigenție, nerecunoscută financiar și administrativ

Pe lângă predare, profesorii sunt copleșiți de sarcini birocratice. Oamenii înțeleg total greșit munca de dirigenție, după cum spune prof. Cornelia Popa Stavri.

„Practic, suntem în pericol pentru că nimeni nu înțelege ce înseamnă dirigenția.

Dirigenția nu înseamnă că răspunzi de clasa aceea și verifici medii sau eu știu ce raportezi. Înseamnă o activitate mult mai complexă de mentorat. Nu-i vorba doar de ore la normă, este vorba de multe alte activități suplimentare care există și nu sunt cuprinse în fișa postului, dar sunt administrative și n-ar avea ce să caute în fișa postului sau în obligațiile unui cadru didactic.

Cadrul didactic are în mod special o muncă de căutare, de documentare, o muncă de predare-învățare, evaluare și o perioadă de reflecție și intervenție pentru a asigura ciclul calității”, conchide reprezentanta FSLI.