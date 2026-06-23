Școala românească se face și la sat! Apelul prof. univ. dr. Gologan către viitorul ministru al Educației VIDEO

O școală dintr-o localitate din România. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Prof. univ. dr. Radu Gologan a spus, în exclusivitate pentru DCNews, că principalele probleme ale educației din România sunt legate de statutul profesorului, sprijinirea școlii și dezvoltarea învățământului din zonele defavorizate.

Prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele Societății de Științe Matematice din România, a numit care sunt principalele probleme ale educației din România și care ar trebui să fie prioritățile viitorului ministru al Educației.

Prioritățile pentru educație în viziunea prof. Radu Gologan

„Atitudinea față de dascăl - atât a familiilor, a copiilor, a părinților -, cât mai ales a conducătorilor. Reabilitarea statutului școlii și, foarte important, învățământul în zonele defavorizate. Măcar un minim de școală să existe acolo, cu tot felul de prime, salarii în plus, mâncare pentru copii. Este foarte important!

Un vot corect spre viitorul acestei societăți trebuie să vină conștient. Conștient înseamnă un om care înțelege, care are un minim de educație”, a spus prof. univ. dr. Radu Gologan, la emisiunea DC Edu de la DCNews, în dialog cuprof. univ. dr. Sorin Ivan.

Învățământul superior din România

Totodată, prof. univ. dr. Radu Gologan a precizat că învățământul superior din unele centre universitare din România a cunoscut o evoluție semnificativă în ultimii ani, inclusiv în domeniul cercetării. Deși salariile profesorilor sunt „decente”, nu același lucru se poate spune despre tinerii care aleg să-și continue parcursul în mediul academic, potrivit acestuia.

„Părerea mea e că învățământul superior în anumite centre de universitare din România a crescut mult. Nu vorbesc în general, pentru că, dacă mă gândesc la Politehnica care are câteva facultăți de elită... sunt și facultăți unde copiii nu se duc neapărat să se facă nu știu ce fel de ingineri, ci nu au găsit în altă parte. Dar se investește. Când mă uit peste clasificările la facultățile de matematică din țară, ele au crescut, deci se face și cercetare bună. La învățământul superior, la nivel de profesor, salariile sunt rezonabile, decente. Problema e la tineri, la asistent de cercetare, chiar și conferențiar. Diferența dintre conferențiar și profesor e destul de mare. Dar, în rest, sunt realizări”, a mai spus prof. Radu Gologan, în exclusivitate pentru DCNews.

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