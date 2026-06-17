Vară fierbinte pentru elevi și profesori. Prof. dr. Florian Lixandru, detalii despre examenele de BAC, Evaluarea Națională și Titularizare

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Sute de mii de elevi și profesori se află în ”focul” evaluărilor naționale, respectiv Bacalaureat, Evaluarea Națională sau Titularizare. Prof. dr. Florian Lixandru, inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și fost secretar de stat în Ministerul Educației a oferit detalii importante despre aceste examene.

Prof. dr. Florian Lixandru, inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și fost secretar de stat în Ministerul Educației, a vorbit în cadrul emisiunii DC Edu de la DC News, moderată de Prof. univ. dr. Sorin Ivan, despre examenele care au loc în această perioadă, atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

Prof. dr. Florian Lixandru: Elevii de clasa a 4-a care doresc să își continue parcursul educațional, într-un colegiu, sau într-o altă școală, unde se predă în regim intensiv o limbă străină, astăzi, 17 iunie, au loc testările la limba engleză, iar până vineri și la celelate limbi moderne. Dar avem și colegii care nu organizează testare pentru acces într-o clasă cu predare în regim intensiv a unei limbi străine, ci pentru acceptul în clasa de liceu din colegiul respectiv. Prin urmare, aceste colegii au propriile probe de admitere, constând în verificarea cunoștințelor, fie la limba română, fie la matematică sau la ambele, vorbim de clasa a 5-a.

„Vorbim despre clasa a 5-a, dar această probă de limba engleză, de ce se dă în aceeași zi peste tot? Poate un copil ar vrea să încerce la mai multe școli?”, a întrebat Prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Explicații: de ce proba la limba engleză pentru clasa a 5-a se organizează în aceeași zi peste tot

Prof. dr. Florian Lixandru: Au fost mai multe discuții, dar pentru a asigura transparență și uniformitate în ce privește evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor pentru limba modernă respectivă s-a decis ca, la nivel de municipiu, să se organizeze această testare, în același timp, cu subiecte unice, astfel încât să nu mai fie discuții, pentru că tot timpul erau nemulțumiri, cu privire la faptul că la unele școli erau subiecte cu grad de dificultate mai mare, iar la altele mai mic.

Prin urmare, procedura pe care, inclusiv Ministerul Educației a prezentat-o, prevede că această testare se organizează simultan în toate unitățile de învățământ, cu subiecte unice elaborate la nivelul inspectoratelor școlare județene, respectiv la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Evaluarea Națională 2026 și Bacalaureat 2026

Prof. dr. Florian Lixandru: Ne aflăm în plină desfășurare a Examenului de Bacalaureat. Săptămâna aceasta au loc probele de verificare a competențelor digitale, urmând ca de lunea viitoare să debuteze Evaluarea Națională. Sunt așteptați aproximativ 16.000 de absolvenți de clasa a 8-a să suțină acest examen, în zilele de 22, 24 și 26 iunie, urmând ca pe 1 iulie să afișăm rezultatele parțiale, iar pe 8 iulie rezultatele după contestații.

Apoi, continuă examenul de Bacalaureat cu probele scrise, avem cele 4 zile, respectiv 29 iunie pentru proba la Limba și Literatura Română și 30 iunie proba obligatorie a profilului. Apoi, pe data de 2 iulie avem Proba la alegere a profilului și specializării și pe 3 iulie proba la Limba maternă. Pe 7 iulie se afișează rezultatele, iar pe data de 13 iulie vom afișa rezultatele, după contestații.

La Bacalaureat avem înscriși 17.896 de candidați, dintre care 16.000 sunt absolvenți ai seriei curente, iar restul sunt din seriile anterioare.

Concursul Național de Titularizare 2026

Prof. dr. Florian Lixandru: Nici profesorii nu scapă de stres în această vară. Avem Examenul național de definitivare în învățământ, pe data de 14 iulie. Continuăm cu Concursul național de ocupare a posturilor didactice sau a catedrelor vacante și rezervate, respectiv Concursul național de titularizare, care va avea loc pe 21 iulie. Candidații susțin în această perioadă inspecția la clasă, pentru că acest examen cuprinde atât o probă practică, inspecția la clasă, cât și proba scrisă, pe 21 iulie, organizată pentru 69 de discipline de concurs, în cadrul a 9 centre de concurs la nivelul Municipiului București, unde s-au înscris peste 4.300 de candidați.

(...) Iată că ne așteaptă o vară destul de fierbinte, facem toate demersurile astfel încât să constituim aceste centre de concurs, respectiv de examen, în unități de învățământ care au condiții și spații adecvate, respectiv instalații cu aer condiționat, astfel încât să venim în sprijinul candidaților și să le asigurăm cele mai bune condiții în timpul desfășurării examenelor.

Vezi emisiunea aici:

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