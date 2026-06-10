Revoluția 5.0 schimbă Educația: Prof. univ. dr. Sorin Ivan anunță o transformare fără precedent în istoria umanității / video

Prof. univ. dr. Sorin Ivan, decan al Facultății de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București, a vorbit la cea de-a VI-a ediție a Conferinței anuale dedicate învățământului superior din România, cu tema „Inteligența artificială în Educație, soluție sau problemă?”, organizată de DC Media Group, despre ideea că lumea traversează o schimbare structurală majoră.

Fiecare salt tehnologic major a venit cu anxietăți sociale, iar inteligența artificială nu face excepție.

„Prin inteligența artificială, umanitatea trăiește o nouă revoluție. A cincea revoluție industrială, revoluția 5.0. Întotdeauna aceste evenimente ale evoluției au produs frică, spaimă, au spăimântat umanitatea. Exemple pot fi nenumărate”, spune prof. univ. dr. Sorin Ivan. „Plecând de la titlul pe care îl consider o foarte bun: `inteligența artificială în educație, soluție sau problemă`, este evident că este o soluție, dar care poate deveni o problemă. Și cred că a și devenit în sub anumite aspecte asupra cărora mă voi concentra. Depinde cum folosim această invenție, descoperire”.

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O tehnologie fără precedent în istoria umanității

„Probabil că este cel mai mare triumf al inteligenței umane, inteligența artificială, de până în prezent. Cred că suntem încă în epoca de piatră a inteligenței artificiale, dacă îmi permiteți o astfel de exprimare, astfel că nu avem cum bănui ce se va întâmpla nu peste 100 de ani, ci peste câteva luni, peste un an, peste 50 de ani și așa mai departe”, precizează decanul.

Profesorul Sorin Ivan atrage atenția și asupra riscurilor asociate progresului accelerat și dă exemple istorice cunoscute. Orice descoperire majoră poartă în ea două direcții posibile, una constructivă și una distructivă.

„Mă gândesc la Alfred Nobel, dinamita gândită pentru a targe munții, pentru a face căi ferate, mă gândesc la tehnologia nucleară, mă gândesc la descoperirile chimiei care fie pot face medicamente, fie arme biologice și așa mai departe”, spune decanul.

Homo digitalis și o nouă etapă a evoluției

„Inteligența artificială este, fără îndoială, un pas înainte și odată cu ea cred că omul face un pas înainte, urcă pe scara lui Homo sapiens. Dacă ne gândim la omul renașterii Homo universalis, cred că astăzi trăim o nouă renaștere a umanității, care are în centru, nu știu, pe homo digitalis”, punctează prof. Sorin Ivan.

Decanul vorbește în intervenția sa și despre școală și universitatea. Aici, el subliniază o tensiune care deja se vede în practică.

„Nu se pune problema dacă trebuie să folosim inteligența artificială în educație sau în orice domeniu. Ar fi o atitudine absolut obtuză să o refuzăm”, spune prof. Ivan.

Dar acceptarea nu înseamnă absența regulilor.

„Este evident că trebuie să implicăm inteligența artificială ca și cucerire a geniului uman în educație, în educație academică, în cercetarea științifică, dar această implicare trebuie să se desfășoare așa cum s-a observat sub auspiciile unor principii, unor valori etice, unor limite ale implicării”, subliniază prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Inteligența Artificială riscă să înlocuiască gândirea?

„Inteligența artificială este un instrument fabulos de documentare, de structurare, de sinteză, dar care nu trebuie să înlocuiască gândirea umană, creativitatea umană”, punctează decanul Ivan. „Există tendința, există deja fenomenul în învățământul superior, ca inteligența artificială să fie nu numai implicată, dar să i se transfere statutul de autor. (...) Educația rămâne importantă și pentru faptul că te ajută să pui întrebări. Ești ceea ce întrebi”.

„Prin urmare, trebuie un control. Trebuie un control care să plece, în primul rând, de la noi, dar asta presupune o conștiință evoluată, controlată de valori etice, dar cumva și niște limite impuse cumva la nivelul învățământului superior în mediile academice de către universități”, adaugă prof. univ. dr. Sorin Ivan.

„Inteligența umană nu trebuie înlocuită de inteligența artificială, nu le văd într-un raport disjunctiv, inteligența umană sau inteligența artificială, ci inteligența umană și inteligența artificială ca instrument care va duce omul departe în viitor”, a conchis decanul Facultății de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București.

DC Media Group organizează, în data de 10 iunie 2026, cea de-a VI-a Ediție a Conferinței anuale dedicate învățământului superior din România intitulată ”Inteligența artificială în Educație-soluție sau problemă?”