Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice - Urmărește dezbaterea live
DCNews Stiri Evaluarea Națională 2026: Aproape 4.900 de elevi au absentat la proba de Matematică, iar patru au fost eliminați

Evaluarea Națională 2026: Aproape 4.900 de elevi au absentat la proba de Matematică, iar patru au fost eliminați

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 24 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
studenti elevi examen
Sursa foto: https://www.magnific.com/, @scphotograph

4.883 de elevi au absentat de la proba de Matematică a Evaluării Naționale, iar patru candidați au fost eliminați din examen.

Un număr de 4.883 de elevi au absentat miercuri la proba de Matematică din cadrul Evaluării naţionale, iar patru au fost eliminaţi, a informat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Evaluarea naţională a început luni cu proba scrisă la Limba şi literatura română, la acest examen fiind înscrişi peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a.

Potrivit ministerului, examenul este organizat în 2.956 de unităţi de învăţământ/centre de examen.

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine vineri proba la Limba şi literatura maternă.

VEZI ȘI: Evaluarea Națională 2026: Ce subiecte au primit elevii la Matematică

Când vor afla rezultatele

Elevii care susţin acest examen vor afla rezultatele, afişate online şi în şcoli/centre de examen, în data de 1 iulie, până la ora 12:00. Lucrările pot fi vizualizate şi se pot depune contestaţii pe 1 iulie, în intervalul orar 14:00 - 18:00, precum şi în zilele de 2 şi 3 iulie.

Rezultatele finale vor fi afişate pe 8 iulie. Ele vor fi comunicate anonimizat, prin coduri individuale, care înlocuiesc numele şi prenumele, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Codurile individuale sunt distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la Evaluarea naţională, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probe de examinare.

VEZI ȘI: Cum a cucerit matematica românească elitele mondiale: De la tranșeele din 1916, la triumful istoric de la Balcaniană. Prof. Gologan: Un brand de țară / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

ministerul educatiei
Evaluare Națională 2026
matematica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close