Nota de la Evaluarea Națională nu decide viitorul copilului. Mesajul psihologului Diana Ioaneș: Sunt mai multe variante de a reuși! / video

Nota de la Evaluarea Națională nu decide viitorul copilului. Mesajul psihologului Diana Ioaneș: Sunt mai multe variante de a reuși! / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @syda_productions

Pentru mulți părinți, Evaluarea Națională a ajuns să fie percepută ca examenul care decide întregul viitor al copilului. Teama că un rezultat mai slab ar putea închide uși importante îi determină pe mulți să pună o presiune uriașă pe elevii de clasa a VIII-a, care ajung să trăiască această perioadă cu mult stres și teamă de eșec. Psihologul și psihoterapeutul Diana Ioaneș atrage atenția că succesul unui copil nu depinde de admiterea la un singur liceu și o spune din experiența ei de 30 de ani în educație, în cadrul emisiunii Părinți Prezenți, difuzată pe Părinți și Pitici, DC News și DC News TV.

„Am lucrat ca profesor debutant într-un liceu cu medii de admitere foarte mici. Și aveam acolo clase bune și clase cu copii educați. După care, următorul transfer, peste trei ani, a fost într-un liceu mediu, cu 7.50 media la admitere, și aveam clase excepționale care mi-au rămas în minte și copii care mă cheamă la întâlniri și știu că au ajuns foarte bine. Și acum sunt la un liceu cu media 9.30, 9.40, 9.50. Dar vreau să le transmit părinților că și un liceu de 7.50 poate face performanță”, spune psihologul Diana Ioaneș.

Succesul unui elev „nu este garantat automat de o medie de intrare astronomică”. Succesul este rezultatul unei ecuații mult mai complexe, în care elementele cheie sunt, potrivit expertei, „implicarea dirigintelui, calitatea profesorilor și colectivul acela de copii puși împreună”.

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„Ghinionul” nu este o sentință

Pentru a ilustra faptul că viața nu se termină după un examen ratat din cauza emoțiilor sau a oboselii, psihologul își amintește de o perioadă din activitatea sa în care a lucrat cu copii etichetați greșit ca fiind slabi.

„Predam în anul 2000 la clase de copii care au luat sub 5 la Evaluarea Națională. Le eram și profesoară și lucram și în cabinetul de consiliere școlară cu acei copii. Păi, erau copii excepționali care au avut ghinion la Evaluarea Națională! Ei au luat sub 5, dar și-au văzut de treabă, au învățat pe parcursul anilor de liceu, s-au dus ulterior la facultate. A fost pur și simplu un ghinion, dar ei au continuat să își vadă de viață, să învețe, să facă ce știau mai bine”, povestește Diana Ioaneș.

Discuțiile cu acești elevi au scos la iveală faptul că notele lor extrem de mici nu reflectau nivelul lor de inteligență. Reflectau starea fizică deplorabilă din dimineața examenului: „N-am dormit, am avut insomnie înainte de examen, m-am blocat la examen”.

Aceste mărturii demonstrează de ce este extrem de important ca părinții să nu își definească copiii prin prisma unei note obținute într-o zi tensionată de examinare.

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Geniile României s-au născut la țară

Saturația pieței de parenting cu cursuri, limbi străine învățate la vârste tot mai mici și activități sportive de tot felul creează o falsă impresie că performanța aparține doar familiilor bogate din orașe. Diana Ioaneș demontează această preconcepție printr-un apel la istoria culturală și științifică a României.

„Dacă ne uităm la marii oameni ai României, cred că jumătate din ei, cel puțin, vin de la țară, din părinți simpli care poate nici n-aveau școală. Și acel copil a reușit fără să fi făcut engleză, germană, franceză, karate, tenis, înot... și acel om a ajuns academician și a fost un om remarcabil. Deci sunt mai multe variante de a reuși!”, spune psihologul.

În finalul mesajului său, Diana Ioaneș se adresează părinților pe care îi invită „la un exercițiu de smerenie și de comunicare” și le amintește că cel mai important dar pe care îl pot oferi copiilor lor în această perioadă critică este încrederea necondiționată.

„Foarte mulți copii luptă pentru a fi remarcați de părinții lor, de a fi luați în seamă. Aveți încredere în copiii dumneavoastră! Încurajați-i mai des, aflați-le nevoile, fiți atenți la tonul pe care îl folosiți. Câteodată chiar e bine să îi întrebați: ’Cum ai vrea să mă port cu tine ca să simți cât de mult te iubesc?’. Sigur că n-o să puteți prelua tot ce vă spune acolo, dar deschideți urechea și vedeți ce ați putea lua din ce vă spune copilul”, sfătuiește experta.

Așa cum elevii își învață dascălii cum să predea mai bine, tot așa copiii sunt cei mai buni profesori pentru părinții lor.

„Cum pe noi, profesorii, elevii ne învață să fim profesori, clienții ne învață să fim psihologi, copiii ne învață cum să fim părinți. Și le sunt foarte recunoscătoare elevilor mei pentru cât de multe lucruri am învățat de la ei, cât de multe lucruri am învățat de la pacienții mei și încă o să mai învăț”, conchide Diana Ioaneș.