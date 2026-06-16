Profesorii ies în stradă. Protestează împotriva Guvernului... doar că nu e nimeni „acasă”

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Profesorii ies în stradă. Guvernul e ținta protestului, dar Palatul Victoria e în așteptare.

Profesorii protestează la Guvern. Problema... nu prea are cine să-i asculte.

Cele trei mari federații sindicale din învățământ vor organiza miercuri, 17 iunie, un protest de amploare în București, la care sunt așteptați aproximativ 20.000 de participanți.

Acțiunea are ca scop atragerea atenției asupra necesității unei salarizări corecte a personalului din educație și exprimarea opoziției față de proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Protestul este organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

Manifestarea va începe la ora 10:00, cu adunarea participanților în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului. Între orele 11:00 și 12:00 va avea loc un protest în alveola centrală a pieței, după care participanții se vor deplasa către Parcul Izvor, pe traseul Piața Victoriei - Calea Victoriei - Bulevardul Națiunile Unite. Între orele 13:00 și 14:00 este programată o nouă adunare publică în zona Parcului Izvor, iar evenimentul se va încheia la ora 14:30.

Sindicaliștii au zis că actualul proiect privind salarizarea bugetarilor nu răspunde așteptărilor angajaților din sistemul de educație și cer măsuri care să reflecte importanța activității desfășurate de personalul din învățământ.

„Măsurile de austeritate impuse recent şi nepăsarea guvernanţilor faţă de angajamentele asumate în anii trecuţi ne obligă să ieşim din nou în stradă. Fără o reacţie fermă şi unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. (...) Fiecare angajat din educaţie are dreptul la condiţii socio-profesionale decente şi la recunoaşterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educaţie de calitate”, au transmis sindicaliștii.

Organizațiile sindicale susțin că noua lege a salarizării „condamnă profesorii la sărăcie” și reprezintă „o încălcare flagrantă a legislației în vigoare”, precum și o renunțare la promisiunile făcute după protestele din ultimii ani.

Potrivit acestora, proiectul demonstrează că „Guvernul, președintele României și partidele politice îngroapă educația, în loc să o trateze ca pe fundamentul pe care se construiește viitorul unei națiuni”.

Detalii, aici - https://www.dcnews.ro/pictures/documents/2026/06/16/29-Protocol-PMB-93735-Federatia-Sindicatelor-Libere-din-Invatamant(1).pdf