PSD își asumă guvernarea: Grindeanu, propunerea pentru Palatul Victoria / Analiza lui Chirieac

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Liderii PSD, reuniți în Biroul Permanent Național, au decis să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru a fi premier. Aceștia au hotărât să nu voteze un guvern minoritar din care nu face parte PSD.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la România TV, unde a comentat acest subiect. În opinia sa, susținerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier este o decizie firească.

„Un Guvern PSD cu Sorin Grindeanu, PSD își asumă guvernarea. Ce informații aveți dumneavoastră?”, a întrebat jurnalista România TV, Violeta Romanescu.

„PSD și-a asumat guvernarea în acest moment - e oficial - cu Sorin Grindeanu premier, cum e normal. Președintele partidului este și primul ministru. Să vedem ce va hotărî președintele Nicușor Dan, fiindcă în partea cealaltă s-au adunat Ilie Bolojan cu Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Și ei ar vrea aceeași soluție, dar, atenție, tot pe șase luni cu pact de coabitare, adică una dintre cele două formațiuni politice rămâne în Parlament, nu participă la guvernare, cu tot ce înseamnă lucrul acesta.

Ce reforme să faci în șase luni? Numai domnul profesor Rafila știe ce are de făcut la Sănătate, de exemplu. Cum să faci în șase luni? Mai ales după ce s-a stricat până acum, după acest an nefast al lui Ilie Bolojan. Cum să faci lucrurile astea? De unde această soluție? Doar să ne treacă vara, poate scăpăm de junk. Dar câtă vreme scapi de junk? Trebuie să reduci inflația, nu trebuie să cazi în prăpastie”, a spus Bogdan Chirieac.

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„Dacă nu sunt bani, de unde să majorezi?”

Analistul politic a explicat că majorarea pensiilor este imposibilă în prezent, din cauza situației economice prin care trece țara. Potrivit acestuia, deși pensionarii au motive să ceară majorări, situația economică actuală nu permite acest lucru.

„Trebuie mărite pensiile în funcție de rata inflației”, a spus Violeta Romanescu.

„Imposibil. Doamna Romanescu, cu toată dragostea, este imposibil.

Dumneavoastră puteți să vă cumpărați pe persoană fizică un avion privat? Că sunteți o tânără deșteaptă, cunoscută, meritați un avion privat. Presupun că nu vă puteți cumpăra.

La fel e cu majorarea pensiilor în momentul ăsta. Dacă nu sunt bani, dacă lumea nu te împrumută decât la dobânzi uriașe, de unde să majorezi?

Da, oamenii au dreptate, că pensiile trebuie majorate, că nu s-au majorat de doi ani. Da, de acord! De unde? De unde, când Bolojan a avut grijă să rupă coloana vertebrală a IMM-urilor din România? De unde? Recesiune, șomaj, scăderea consumului... De unde? E foarte ușor să dai din gură și să dai bani pe care nu îi ai. S-a ajuns în această situație”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

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