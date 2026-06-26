Cine merită un loc în viitorul Guvern. Anca Murgoci și Bogdan Chirieac au făcut lista. Tu pe cine alegi?

Cine ar merita un loc în viitorul Guvern? Întrebarea lansată de Anca Murgoci a deschis o dezbatere interesantă cu Bogdan Chirieac.

Analistul a nominalizat doi politicieni pe care i-ar vedea în Executiv indiferent de formula guvernamentală, în timp ce redactorul-șef DC News a pledat pentru revenirea unui fost ministru USR. Discuția s-a încheiat cu o invitație adresată cititorilor: Cine ar trebui să fie ministru și cine nu mai are ce căuta în Guvern?

Iată dialogul dintre Anca Murgoci și Bogdan Chirieac:

Anca Murgoci: Dacă tot am vorbit de valoare, pe cine ați vrea în Guvern? Dați-ne un nume sau două de politicieni.

Bogdan Chirieac: Vă dau două nume?

Anca Murgoci: Dați-ne două nume.

Bogdan Chirieac: Uite, eu l-aș vedea, indiferent de Guvern, în Executivul României pe Cătălin Predoiu și pe Alexandru Nazare. Unul la Interne sau la Justiție, că știe ce face și are rezultate, iar Nazare, care cunoaște deja meandrele deficitului și toate problemele cu Bruxelles-ul. Ceea ce vă spun eu și v-am spus adineauri, pe distinsa rețea de socializare, este știut de toată lumea de la Bruxelles. Cred că și Sorin Grindeanu știe chestiunea asta. O să spuneți: „Bine, dar democrația? Cel mai mare partid...”. Nu vorbiți cu mine. Noi doar comentăm ce vedem.

Anca Murgoci: Eu sunt mai USR-istă decât dumneavoastră.

Bogdan Chirieac: Mă îndoiesc.

Anca Murgoci: Eu consider că în următorul Guvern ar trebui să revină Cătălin Drulă, de la USR, pentru că chiar a făcut ceva în trecut.

Bogdan Chirieac: Ancuța... ai mei de la USR sunt excepționali.

Anca Murgoci: Chiar este. Domnul Drulă chiar este.

Bogdan Chirieac: Ești USR-ist, ești specialist. Eu, acum, pe bune, merg cu Radu Miruță și cu doamna Diana Buzoianu, să știi. Mie îmi plac de nu mai pot, amândoi. Vorbesc serios, nu glumesc. Radu Miruță și-a făcut bine treaba, iar Diana Buzoianu a dat de pământ cu toată lumea.

Anca Murgoci: Și domnul Cătălin Drulă a făcut lucruri bune.

Bogdan Chirieac: Domnul Drulă s-a pierdut un pic în peisaj. Nu că nu l-aș plăcea pe Drulă, dar s-a pierdut în peisaj.

Știm că nu sunteți de acord nici cu Anca Murgoci, redactor-șef DC News, nici cu Bogdan Chirieac, așa că haideți în comentarii! Cine ar trebui să fie în viitorul Guvern? Și cine nu are cine să ne caute în Executiv?!