Nicușor Dan, suspendat! Va fi Ilie Bolojan președintele României? Murgoci, către Chirieac: N-aveți dreptate! Să decidă cititorii! / video

Anca Murgoci, redactor-șef DC News, și Bogdan Chirieac, analist politic, s-au contrazis la DC News. Nicușor Dan va fi suspendat?! Va fi Ilie Bolojan președintele României?

Anca Murgoci, redactor-șef DC News, și Bogdan Chirieac, analist politic, s-au contrazis la DC News. Nicușor Dan va fi suspendat?! Va fi Ilie Bolojan președintele României?

Iată dialogul dintre Anca Murgoci, redactor-șef DC News, și Bogdan Chirieac, analist politic:

Anca Murgoci: Bună ziua, sunt Anca Murgoci de la DC News și îl avem alături de noi pe Bogdan Chirieac. Bună ziua, domnule Bogdan Chirieac!

Bogdan Chirieac: Sărut mâna, distinsă doamnă!

Anca Murgoci: Ce face Nicușor Dan? Va fi suspendat, așa cum tot auzim în diferite scenarii?

Bogdan Chirieac: L-am auzit pe domnul George Simion la Palatul Cotroceni spunând că urmează să-l suspende. Știu că domnul Ilie Bolojan vrea să-l suspende, că toată propaganda „haștag” este în favoarea suspendării. Dacă o ținem tot așa, chiar o să-l suspende.

Anca Murgoci: Și care-i problema? Să-l suspende.

Bogdan Chirieac: Nu e o idee bună, să știți. Sunteți tânără, impetuoasă... România nu trăiește singură. Este într-o comunitate internațională. Nu poți să-l suspenzi așa pe președinte când îți vine ție. Nu e o idee bună. Plus că prima șansă, dacă îl suspendă, o va avea, în opinia mea, nu Călin Georgescu, nu George Simion, ci Ilie Bolojan.

Anca Murgoci: Păi și care ar fi problema?!

Bogdan Chirieac: Cu Ilie Bolojan președinte, o să doriți să-l aveți la schimb pe Aleksandr Lukașenko, marele dictator european din Belarus, ca să spun așa.

Anca Murgoci: Nu cred că aveți dreptate, dar vom lăsa cititorii să ne spună. Ar fi bun Ilie Bolojan drept președinte al României?

Vă invităm să răspundeți în comentarii! Ar trebui suspendat Nicușor Dan? Ar putea fi Ilie Bolojan președintele României?