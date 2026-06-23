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DCNews Politica Nicușor Dan, suspendat! Va fi Ilie Bolojan președintele României? Murgoci, către Chirieac: N-aveți dreptate! Să decidă cititorii! / video

Nicușor Dan, suspendat! Va fi Ilie Bolojan președintele României? Murgoci, către Chirieac: N-aveți dreptate! Să decidă cititorii! / video

Autor: D.C.
Data publicării: 23 Iun 2026
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Anca Murgoci, redactor-șef DC News, și Bogdan Chirieac, analist politic, s-au contrazis la DC News. Nicușor Dan va fi suspendat?! Va fi Ilie Bolojan președintele României?
Anca Murgoci, redactor-șef DC News, și Bogdan Chirieac, analist politic, s-au contrazis la DC News. Nicușor Dan va fi suspendat?! Va fi Ilie Bolojan președintele României?

Anca Murgoci, redactor-șef DC News, și Bogdan Chirieac, analist politic, s-au contrazis la DC News. Nicușor Dan va fi suspendat?! Va fi Ilie Bolojan președintele României?

Iată dialogul dintre Anca Murgoci, redactor-șef DC News, și Bogdan Chirieac, analist politic:

Anca Murgoci: Bună ziua, sunt Anca Murgoci de la DC News și îl avem alături de noi pe Bogdan Chirieac. Bună ziua, domnule Bogdan Chirieac!

Bogdan Chirieac: Sărut mâna, distinsă doamnă!

Anca Murgoci: Ce face Nicușor Dan? Va fi suspendat, așa cum tot auzim în diferite scenarii?

Bogdan Chirieac: L-am auzit pe domnul George Simion la Palatul Cotroceni spunând că urmează să-l suspende. Știu că domnul Ilie Bolojan vrea să-l suspende, că toată propaganda „haștag” este în favoarea suspendării. Dacă o ținem tot așa, chiar o să-l suspende.

Anca Murgoci: Și care-i problema? Să-l suspende.

Bogdan Chirieac: Nu e o idee bună, să știți. Sunteți tânără, impetuoasă... România nu trăiește singură. Este într-o comunitate internațională. Nu poți să-l suspenzi așa pe președinte când îți vine ție. Nu e o idee bună. Plus că prima șansă, dacă îl suspendă, o va avea, în opinia mea, nu Călin Georgescu, nu George Simion, ci Ilie Bolojan.

Anca Murgoci: Păi și care ar fi problema?!

Bogdan Chirieac:  Cu Ilie Bolojan președinte, o să doriți să-l aveți la schimb pe Aleksandr Lukașenko, marele dictator european din Belarus, ca să spun așa.

Anca Murgoci: Nu cred că aveți dreptate, dar vom lăsa cititorii să ne spună. Ar fi bun Ilie Bolojan drept președinte al României?

Vă invităm să răspundeți în comentarii! Ar trebui suspendat Nicușor Dan? Ar putea fi Ilie Bolojan președintele României?

@rodcnews

Va fi suspendat Nicușor Dan? Vreți ca Ilie Bolojan să fie președintele României? Detalii pe dcnews

♬ sunet original - DC News

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Comentarii (7)

Ion   •   23 Iunie 2026   •   16:57

Să ne ferească bunul Dumnezeu
Să nu6 mai auzim de Bolojan
Un trădător de țară !

Valter Cojman   •   23 Iunie 2026   •   16:49

Ilie Saracie Bolovan merita puscarie pe viata pentru ce a facut Romaniei si romanilor.

elena   •   23 Iunie 2026   •   16:45

bolojan presedinte interimar? iar? dar cum, ca e abrudean la conducerea senatului. fac rocada? il imita pe putin? pai nu mai sunt impotriva lui putin? cainele nu pleaca de la macelarie. cum sa-si dea cu stangu-n dreptul parlamenarii? sa renunte ei la miile de euro care se-ngramadesc in buzunarele lor? pe dan cine l-a pus presedinte, ca n-a fost votat, cu siguranta, de atatia romani! de cand a aparut in politica mare cu o moaca de drogat, nu s-a schimbat deloc. e acelasi drogat, retardat, pus pe capatuiala. daca e ''geniu'', al matematicii, asta nu inseamna ca e bun in orice functie. grindeanu nu e bun de premier, a mai fost o data si si-a aratat capacitatile intelectuale = zero barat. chiar au murit toti intelectualii din romania, toti diplomatii, toti cei care stiu cu ce se ''mananca'' functiile de presedinte si premier?

Marius   •   23 Iunie 2026   •   16:45

Corect ar fi sa fie suspendat atat timp cat anularea turului 1 la algerile prezidentiale din 2024 a fost facuta ilegal

Un cititor   •   23 Iunie 2026   •   16:37

Eu ii dau dreptate domnului Chiriac. Ce a facut Bolojan in PNL ar fce si cu noi, metoda preferata a dansului este pumnul in gura din pacate. Sper sa ramana presedinte dl Nicusor Dan.

IOAN VASILE MARTINIUC   •   23 Iunie 2026   •   16:29

Aveam incredere in comentariile domnului Chirieac dar in ultima perioada este pe o pozitie anti Bolojan si nu cred ca are dreptate . Cred ca un ziarist trebuie sa adopte o atitudine echidistanta ceea ce nu se observa la dansul in ultima perioada.

Petru   •   23 Iunie 2026   •   16:18

Ar fi bun Ilie Bolojan drept președinte al României? NU
Doar premier macar 2026.
Dupa pot sa vina altii sa cheltuie ce s-a economisit/strans.
Si o luam de la capat ca in ultimii 36 de ani.

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