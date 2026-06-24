Ionuț Dumitru, consilier al premierului, respinge reducerea TVA propusă de Kelemen Hunor: Astfel de discuții fac rău

Ionuț Dumitru, economist și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, critică propunerea lui Kelemen Hunor privind reducerea TVA la 19% din 2027. El avertizează că o astfel de măsură ar transmite un semnal negativ agențiilor de rating și Comisiei Europene.

Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, a criticat propunerea președintelui UDMR, Kelemen Hunor, de reducere a TVA la 19% începând din anul 2027, nivel la care se afla înainte de majorarea la 21% din vara anului trecut. Economistul crede că o astfel de măsură ar fi o greșeală, ținând cont de deficitul bugetar „uriaș” pe care încă îl are România.

Ionuț Dumitru, despre reducerea TVA: „Nu părem deloc serioși”

„Trebuie să înțelegem unde suntem cu deficitul bugetar. El a fost scăzut, anul trecut, de la peste 9% din PIB în 2024 la 7,9% anul trecut, iar anul acesta e proiectat la 6,2%. Chiar și 6,2% este un deficit foarte mare, uriaș chiar. Efortul de ajustare de la peste 9% la 6% a fost unul foarte mare - mai degrabă, punctul de plecare era un deficit de circa 10%, dacă nu s-ar fi luat măsuri anul trecut.

Odată ce ai crescut TVA anul trecut, pentru că aveai o problemă bugetară foarte mare, pare neserios chiar ca după câteva luni, un an, să vii să discuți despre reducerea TVA-ului. Nu părem deloc serioși în ochii finanțatorilor, ai agențiilor de rating, în ochii Comisiei Europene când noi avem încă o problemă bugetară uriașă. Deficitul bugetar, deși a scăzut, este încă foarte mare. Iar noi să discutăm despre relaxări fiscale... Cred că astfel de discuții nu numai că nu-și au locul, ba chiar fac rău. Agențiile de rating, probabil, când se uită la astfel de discuții își pun întrebări legate de angajamentul pe care România îl are cu privire la consolidarea fiscală”, a declarat Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului Bolojan, la Digi24.

Ce ar însemna reducerea TVA-ului

Ionuț Dumitru a punctat că „nu există spațiu de relaxări fiscale” în acest moment, iar revenirea la cota de TVA de 19% ar fi un semnal negativ pentru perspectiva ratingului țării noastre.

„Dacă noi o luăm în direcția opusă - și asta ar fi cea mai mare greșeală pe care o putem face - consecințele vor fi foarte negative. Noi trebuie să avem angajament ferm, în continuare, pentru consolidarea fiscală pentru a putea să ne reducem costurile de finanțare, pentru a putea să ne menținem ratingul investițional pe care încă-l avem - dar cu perspectivă negativă - și deteriorarea perspectivei de la stabilă la negativă din 2024 în 2025 s-a petrecut tocmai pe fondul deteriorării bugetare.

Acum, dacă discutăm despre relaxări fiscale care ar crește deficitul bugetar, nu facem decât să dăm un semnal că nu mai avem angajament pentru acest proces, ceea ce ar fi extrem de negativ. Nu avem spațiu de relaxări fiscale până nu reducem deficitul bugetar la sub 3% din PIB. Cred că ne face chiar foarte rău să discutăm despre astfel de lucruri”, a mai spus Ionuț Dumitru.

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