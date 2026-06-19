România a atras 84% din fondurile PNRR pentru proiectele Ministerului Dezvoltării. Cât estimează Cseke Attila că vor absorbi până la final - Agerpres

Gradul de absorbție a fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență a ajuns la 84% pentru investițiile aflate în administrarea Ministerului Dezvoltării. Anunțul a fost făcut vineri de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, în timpul inaugurării unei creșe construite la Orăștie prin Programul guvernamental „Sfânta Ana”.

Ministrul a precizat că instituția pe care o conduce gestionează mii de proiecte finanțate din fonduri europene și a subliniat că autoritățile locale trebuie să grăbească implementarea lucrărilor pentru ca România să valorifice cât mai mult din finanțarea disponibilă prin PNRR.

Potrivit ministrului, în prezent sunt active aproximativ 5.300 de contracte de finanțare încheiate cu aproape toate unitățile administrativ-teritoriale din țară.

„Noi (Ministerul Dezvoltării - n.r.) avem un portofoliu foarte însemnat. Astăzi sunt încă în vigoare 5.300 de contracte de finanţare, cu aproape toate unităţile administrativ-teritoriale din România. Unele proiecte s-au închis, erau 6.600, iniţial. Suntem în faza finală în care toată lumea trebuie să accelereze pentru a putea absorbi cât mai multe fonduri din PNRR”, a menţionat Cseke.

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Întâlniri periodice cu autoritățile locale pentru accelerarea proiectelor

Cseke Attila a explicat că Ministerul Dezvoltării organizează constant întâlniri cu reprezentanții administrațiilor locale pentru a monitoriza stadiul investițiilor și pentru a încuraja finalizarea lor în termenele stabilite.

„La nivelul Ministerului Dezvoltării, absorbţia este de 84%, la zi. Săptămânal, de două-trei ori facem plăţi şi, evident, îndemnăm autorităţile locale, la două săptămâni avem întâlniri cu toate UAT-urile, ca să urgenteze aceste lucrări, astfel încât să putem să închidem la termen şi să ne apropiem de 100%”, a spus ministrul Cseke.

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Ministerul estimează o absorbție de până la 95% din fondurile PNRR

Șeful Ministerului Dezvoltării consideră că nivelul absorbției pentru proiectele gestionate de instituție poate crește semnificativ până la finalizarea programelor aflate în derulare.

Potrivit estimărilor sale, gradul de absorbție ar putea ajunge la 93-95%.

Termenul limită pentru finalizarea proiectelor este 31 iulie

Ministrul a reamintit că proiectele aflate în portofoliul Ministerului Dezvoltării trebuie finalizate până la 31 iulie și a subliniat rolul esențial al administrațiilor locale în implementarea investițiilor finanțate prin PNRR.

„Până în 31 iulie este termenul de finalizare pe proiectele Ministerului Dezvoltării. Şi aici iarăşi, ca şi la creşe, este vorba despre o colaborare între autoritatea centrală şi autoritatea locală, pentru că aceste investiţii, în cazul PNRR-ului, cu excepţia creşelor care se implementează printr-un program guvernamental, toate celelalte se implementează la nivel local. Licitaţia, urmărirea execuţiei lucrării şi recepţia se fac la nivel local. Noi suntem finanţatorii în numele Uniunii Europene. Şi atunci, evident că trebuie un efort de la nivel local. Noi sprijinim acest efort cu tot ceea ce este necesar, coordonăm metodologic, facem plăţile şi aşa mai departe”, a conchis ministrul Dezvoltării, conform Agerpres.