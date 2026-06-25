Dan Motreanu anunţă că PNL votează un Guvern PSD şi apoi merge în opoziţie, dacă Sorin Grindeanu e desemnat premier

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Dacă Sorin Grindeanu va fi desemnat de preşedintele Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru, PNL va vota pentru la învestire, după care va merge în opoziţie, anunţă Dan Motreanu, prim-vicepreşedinte PNL.

"România mai are doar două luni pentru finalizarea PNRR. Altfel, pierdem șase miliarde de euro destinate proiectelor de dezvoltare. Sunt bani pentru autostrăzi, spitale, școli, investiții pentru comunități.

Avem nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru angajarea răspunderii în Parlament pe proiectele necesare pentru finalizarea PNRR. Este un punct crucial al Acordului pentru România pe care PNL îl propune celorlalte partide. Guvernul Ilie Bolojan a renegociat PNRR cu Comisia Europeană, astfel încât să putem accesa integral fondurile nerambursabile, în valoare de 13,6 miliarde de euro. Dar un guvern demis nu își poate angaja răspunderea pe legile necesare pentru finalizarea PNRR.

Am spus de la început că Sorin Grindeanu trebuie să își asume guvernarea după ce PSD a demis Guvernul Bolojan și a provocat o criză care s-a prelungit 50 de zile, tocmai pentru că PSD a ocolit soluțiile democratice. După ce Grindeanu a susținut că are soluții pentru toate problemele României, este momentul să demonstreze acest lucru prin fapte, nu prin declarații.

Un alt risc pe care vrem să îl evităm este ca viitorul guvern să distrugă echilibrul bugetar realizat de Guvernul Ilie Bolojan, în urma unor măsuri dureroase, dar necesare. Pentru a evita ca viitorul executiv să arunce în aer România prin măsuri populiste, propunem, prin acest Acord, continuarea măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar.

Acord pe 6 luni. Fie Guvern PSD, fie Guvern PNL-USR-UDMR

Am decis că nu vom mai guverna cu PSD și de aceea Acordul pe șase luni va fi pus în practică fie de un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, fie de un guvern minoritar PSD. Președintele Nicușor Dan va da mandatul de a forma un guvern unui premier din partea uneia dintre cele două formule.

Dacă președintele va desemna un premier din partea PSD, PNL va vota doar învestirea guvernului, după care va rămâne în OPOZIȚIE. Nu vom accepta funcții în acest guvern, nu vom sprijini măsuri antireformiste. Interesele României sunt prioritare pentru PNL, nu negocierile pentru funcții.

Acordul este deschis pentru toate partidele și nu se confundă cu angajamentul pentru învestirea noului guvern în Parlament.

Nu ne-am schimbat părerea despre PSD, partidul care a declanșat actuala criză politică. Liderii PSD știau că pun în pericol PNRR și echilibrul bugetar, dar nu le-a păsat. Nouă ne pasă și tocmai de aceea propunem acest Acord", a transmis Dan Motreanu.

Singura variantă care pare că poate prinde contur este un Guvern monocolor PSD, pentru că Sorin Grindeanu a anunţat deja că PSD nu votează niciun guvern din care nu face parte.