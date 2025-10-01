Petrolier rus, suspectat de implicare în incursiunile cu drone din Danemarca, reținut de soldații francezi - VIDEO

Soldați francezi au urcat la bordul unui petrolier din așa-numită „flotă fantomă” rusă, care a fost imobilizat în largul coastelor franceze și este suspectat de implicare în apariția unor drone în Danemarca, transmite miercuri agenția France Presse, citată de Agerpres.

Petrolier reținut de francezi

Soldații, purtând uniforma obișnuită și cagule, patrulau pe puntea navei miercuri după-amiază, au observat un fotograf și un jurnalist ai acestei agenții care au survolat nava.



Petrolierul a fost „sechestrat sâmbăta trecută” de către autoritățile franceze, iar o „echipă de vizită a urcat la bord”, a declarat pentru France Presse o sursă militară.

Video footage of French Special Forces boarding a seized Russian oil tanker previously sanctioned.



Russian is being choked out, and losing its main income, it’s really not good for the Russians as their refineries burn back home. pic.twitter.com/7BN9c4ycGB — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) October 1, 2025

Echipajul acestui petrolier a comis „greșeli foarte serioase”, a declarat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, după ce justiția franceză a deschis o anchetă împotriva acestei nave, pe care o acuză pentru „neprezentarea dovezii naționalității/pavilionului” și „refuzul de a se conforma” cererilor autorităților.

„Flotă fantomă” rusească

Petrolierul, care în prezent navighează sub pavilionul statului african Benin, și-a schimbat de mai multe ori pavilionul și numele (care în prezent este „Pushpa” sau „Boracay”) și se află pe lista sancțiunilor europene.

Stéphane Kellenberger, procurorul public din Brest, vestul Franței, a declarat că este o anchetă în desfășurare după „incapacitatea echipajului de a justifica naționalitatea navei” și „refuzul de a coopera”, potrivit The Guardian.

Suspectată că joacă un rol important în incursiunile cu drone

Nava este suspectată în plus de implicare în recentele apariții misterioase de drone în zona unor aeroporturi și baze militare în Danemarca. Website-ul de specialitate The Maritime Executive susține că acest petrolier ar fi putut servi ca „platformă de lansare” a dronelor din Marea Baltică sau ca „momeală”.



Întrebat miercuri despre aceste acuzații privind dronele, președintele francez a îndemnat totuși la „prudență”, în declarații date presei înaintea summitului european din capitala daneză Copenhaga.



Deși nu a elucidat încă de unde provin acele drone și cine le-a manevrat, Danemarca a acuzat Rusia, iar șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a cerut la începutul summitului un „răspuns foarte puternic” din partea Europei la „războiul hibrid” purtat de Rusia.



Aceasta din urmă a avertizat, tot miercuri, că va lua măsurile militare necesare pentru a garanta securitatea navigației sale comerciale în Marea Baltică, în urma „provocărilor” europene legate de petrolierele rusești, relatează agenția EFE.

Reacția Rusiei

„În diverse ape, inclusiv în Marea Baltică, țările europene și state riverane recurg la numeroase provocări, care, în opinia noastră, nu favorizează nicidecum libertatea navigației comerciale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după ce a fost întrebat la conferința sa de presă zilnică despre cazul petrolier rusesc reținut de Franța.

„Uneori, acesta lucru obligă forțele noastre armate să ia măsuri pentru a restabili ordinea”, a completat oficialul rus.