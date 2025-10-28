În cadrul evenimentului, Radu Constantin, Chief Administrative Officer Hidroelectrica, a vorbit, printre altele, despre investiții.

Hidroelectrica intră în iarnă cu rezerve de apă de peste 75% și cu un plan investițional ambițios de peste 1,4 miliarde de euro pentru următorii doi ani. Compania mizează pe modernizare, retehnologizare și dezvoltarea capacităților de stocare, consolidându-și rolul strategic în asigurarea securității energetice a României.

„Am reținut câteva idei extrem de importante, atât pentru toți actorii din piață, cât și pentru decidenții politici, pentru că, la final, în centrul relației dintre producător, distribuitor și furnizor se află consumatorul final.

Această discuție este binevenită, iar elementele prezentate aici vor genera concluzii valoroase pentru a ne așeza într-o zonă de confort cu ceea ce ne dorim cu toții: energie curată, verde, iar consumatorul final să beneficieze de un preț competitiv.

La Hidroelectrica, pentru că jucăm dublu rol, atât pe partea de producție, cât și pe cea de furnizare, suntem, fără îndoială, într-o etapă în care cuvântul de ordine este investiții, inclusiv pregătirea pentru această iarnă. Vreau să fac o scurtă completare privind situația la Hidroelectrica: intrăm în sezonul rece cu rezervele de apă în lacurile de acumulare de peste 75%, un nivel mai mare decât anul trecut. Alături de specialiștii companiei, vom putea pune la dispoziția Sistemului Energetic Național toate grupurile Hidroelectrica, pentru a acoperi eventualele situații de potențial deficit de energie din piață. Suntem pregătiți, ne-am făcut temele, ca în fiecare an, astfel încât, la următoarele conferințe, să putem analiza obiectiv cum a decurs această iarnă”, a zis Radu Constantin.

Un plan investițional de peste 1,4 miliarde de euro

„Revenind la tema de la care am pornit, investițiile: la Hidroelectrica ne asumăm, pentru următorii doi ani, un plan investițional de peste 1,4 miliarde de euro. În acest an am semnat contracte de peste 240 de milioane de euro pentru modernizări și retehnologizări. Avem, în lunile octombrie–decembrie, proceduri lansate conform Legii achizițiilor publice, în sistemul public de achiziții (SEAP), cu potențial de încheiere a unor contracte de peste 380 de milioane de euro în ultimul trimestru al anului.

Am reținut și observația privind durata mare, opt ani, necesară pentru a închide contractul pentru Vidraru. Am înțeles ce avem de făcut. Suntem acum mult mai dinamici și ne asumăm țintele pe care vi le-am prezentat.

Pe zona de stocare, avem două proiecte importante deja lansate în piață: sistemul de baterii la Parcul Eolian Crucea(108 MW) și un proiect de stocare cu baterii la Porțile de Fier II, cu o valoare de 310 milioane de lei. Hidroelectrica accelerează astfel transformarea companiei, pentru a asigura flexibilitatea și securitatea sistemului energetic”, a zis Radu Constantin în cadrul evenimentului organizat de DC Media Group.

„Hidroelectrica, dincolo de rolul său tradițional de producător exclusiv de energie hidro, are astăzi și parcul eolian de la Crucea, cu o capacitate de 108 MW, și se află într-o zonă în care stocarea energiei va juca un rol extrem de important în sistemul energetic național.