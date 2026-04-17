DCNews Stiri Emmanuel Macron, deicize „împotriva interferențelor străine" în alegerile din Franța de anul viitor
Data publicării: 09:26 17 Apr 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

chipul presedintelui frantei emmanuel macron din profil Foto: Agerpres

Președintele francez Emmanuel Macron anunţă un proiect de lege „împotriva interferențelor străine“, cu un an înainte de alegerile prezidențiale din 2026.

Cu un an înainte de alegerile prezidenţiale care îi vor desemna succesorul, preşedintele Emmanuel Macron a anunţat joi un proiect de lege pentru a proteja alegerile franceze "împotriva interferenţelor străine", relatează AFP.

"Guvernul va trebui să prezinte un proiect de lege şi măsuri de reglementare pentru a îmbunătăţi protecţia alegerilor noastre împotriva interferenţelor străine", a declarat şeful statului în faţa a câteva sute de primari adunaţi la Palatul Élysée.

Aceste interferenţe "v-au afectat uneori", le-a spus el acestor oficiali nou aleşi de la alegerile municipale din martie. De asemenea, "i-au afectat pe mulţi dintre vecinii noştri", a adăugat el, făcând aluzie la recentele alegeri din Moldova, România şi, de asemenea, Germania.

În vizorul său: Rusia, care, aşa cum a subliniat Emmanuel Macron în februarie, "cumpără masiv milioane de conturi false în perioadele electorale".

"Vom lupta la nivel european pentru a interzice aceste conturi false. Europa trebuie să fie primul teritoriu în care acestea sunt interzise", a insistat el joi.

Promiţând să "adopte o serie întreagă de măsuri pentru a proteja mai bine dezbaterea democratică de capriciile reţelelor sociale", preşedintele francez şi-a exprimat, de asemenea, dorinţa de a "reglementa discursul pe reţelele de socializare, în special posibilitatea de a cumpăra acest discurs în perioadele electorale".

Comentarii (1)

Andu   •   17 Aprilie 2026   •   10:12

O jigodie care se amestecă în alegerile din toată Europa!

