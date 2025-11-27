Ilie Bolojan nu vrea să-l demită pe Ionuț Moșteanu: "I-am spus să țină capul sus"

Premierul Ilie Bolojan a lăsat de înțeles că nu vrea să îl demită pe Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, deși mai multe voci din PSD și AUR i-au cerut acest lucru public, după ce Moșteanu a recunoscut că a scris date greșite în CV-ul său.

"Miniștrii acestui guvern, ca în toate guvernele, sunt propuneri politice care fac parte din arcul guvernamental, deci și domnul Moșteanu este o propunere a unui partid politic. Eu ce am încercat în toată această perioadă e să nu lucrez cu CV-uri, să nu lucrez cu diplome, să nu mă duc să văd ce au absolvit miniștrii, am încercat să lucrez cu miniștrii în funcție, încercând împreună, respectându-i pe fiecare în parte, să facem maxim posibil în condițiile date, atât pe domeniul pe care îl au în responsabilitate, dar și pentru guvern în ansamblu, dar și pentru România", a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Ilie Bolojan: Dacă ceva am făcut greșit în tot acești ani, a fost și frecvența prea mare de înlocuire a miniștrilor

Mai mult decât atât, premierul Ilie Bolojan spune că până acum a avut o colaborare bună cu Ionuț Moșteanu, dar și că nu este de acord cu înlocuirea frecventă a miniștrilor.

"Trebuie să recunosc că în afară de aceste aspecte pe care le-am auzit și eu astăzi, care, într-adevăr, așa cum a declarat și domnul Moșteanu, nu sunt de natură să îl pună într-o situație favorabilă, eu am avut o colaborare bună cu dânsul în această perioadă. De asemenea, o problemă pe care o avem în multe domenii, mai ales atunci când se lucrează intens în anumite zone, este stabilitatea pe posturi.

Dacă ceva am făcut greșit în tot acești ani, din punctul meu de vedere, în afară de alte lucruri, a fost și frecvența prea mare de înlocuire a miniștrilor. Gândiți-vă că dacă ai un ministru care stă câteva zile sau un an de zile pe post, indiferent cine este acel ministru, nu are cum să livreze pentru că îi trebuie timp să negocieze contracte, să facă licitații, proiecte etc", a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Moșteanu i-a dat mesaj lui Bolojan, după izbucnirea scandalului

Ulterior, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă a vorbit cu Ionuț Moșteanu după izbucnirea acestui scandal, iar premierul a declarat că a primit un mesaj de la ministrul Apărării.

"Mi-a dat un mesaj. Înțeleg că este în Bosnia, la Sarajevo a fost astăzi, la militarii români care sunt acolo. Am avut o discuție cu dânsul. Eu am luat act de situația în care suntem, v-am spus care a fost colaborarea cu dânsul, sunt în general adeptul stabilității pe poziție pentru că asta îți permite să lucrezi. (...) Sper ca în aceste zile lucrurile să se lămurească. Dânsul poate să explice în așa fel încât să lămurească acest aspecte", a spus Ilie Bolojan.

Decizia demisiei, la Moșteanu

Întrebat apoi dacă neclaritățile din CV-ul lui Ionuț Moșteanu sunt o chestiune suficient de gravă pentru demiterea sa, Bolojan a declarat: "E o decizie pe care dânsul o ia. Din punctul meu de vedere i-am spus: "capul sus, încearcă să faci o analiză".

Ce poate să facă? Eu întotodeauna am căutat ca atunci când lucrez cu niște oameni să îi încurajez în așa fel încât să putem să mergem mai departe. E o problemă de respect față de colegi și am încercat în toată această perioadă, în afară de responsabilitatea pe care o amde a menține un anumit standard într-o echipă, să fiu și eu un factor de coeziune și de a ține oamenii împreună în Guvern", a mai declarat Bolojan.