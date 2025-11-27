€ 5.0901
|
$ 4.3946
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0901
|
$ 4.3946
 
DCNews Politica Daniel Zamfir (PSD) intervine în scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu: "Premierul trebuie să-l demită urgent"!
Data actualizării: 21:18 27 Noi 2025 | Data publicării: 21:12 27 Noi 2025

Daniel Zamfir (PSD) intervine în scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu: "Premierul trebuie să-l demită urgent"!
Autor: Doinița Manic

ionut mosteanu ministrul apararii nationale Imagine portret cu Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării. Foto: Agerpres
 

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, cere demisia lui Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, după scandalul legat de CV.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, cere demisia lui Ionuț Moșteanu, după ce s-a aflat că ministrul Apărării a trecut în CV o universitate care a transmis că nu l-a avut niciodată student, iar Moșteanu a recunoscut public eroarea.

„Moșteanu, e prea mult! Dincolo de faptul că nu te recomandă absolut nimic pentru această funcție, dacă nu lămurești urgent lucrurile, trebuie să pleci urgent acasă P.S. Ești încă tânăr și ai timp să termini totuși facultatea aia…”, a scris Daniel Zamfir în primul mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Daniel Zamfir: Prim-ministrul trebuie să-l demită urgent pe Moșteanu! 

VEZI ȘI: Demisia, Ponta! Bâlbele din CV-ul lui Ionuț Moșteanu cer decapitări politice

Ulterior, el a revenit cu al doilea mesaj, în care i-a cerut premierului Ilie Bolojan să îl „demită urgent pe Moșteanu”.

„Prim-ministrul trebuie să-l demită urgent pe Moșteanu! OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă: cap.II secțiunea 1, art. 5 alin. 2 - obligativitate studii superioare! Așadar, numirile dodmnului Moșteanu în funcțiile publice pe care le-a ocupat s-au făcut cu încălcarea legii! Caz penal adică! Pe lângă Mosteanu, să răspundă și cei care au făcut abuzul în serviciu!”, a mai scris Zamfir.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

daniel zamfir
ionut mosteanu
psd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Peste 3.000 de medici specialiști riscă să rămână fără posturi în 2026. Alexandru Rafila: Guvernul trebuie să ia urgent o decizie
Publicat acum 41 minute
AUR și-a ales noua conducere: președintele CNC și vicepreședinții partidului
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce CSM a dat aviz negativ pe legea pensiilor magistraților
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Victorie mare pentru Universitatea Craiova în Conference League cu FSV Mainz
Publicat acum 1 ora si 52 minute
„Rata de Bulgaria” devine realitate: Linia Giurgiu-Ruse începe în primăvară
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 57 minute
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 26 Noi 2025
Atac armat lângă Casa Albă. Răsturnare de situație, anunț de ultimă oră al guvernatorului
Publicat pe 26 Noi 2025
SONDAJ alegeri locale București: Candidatul care anunță ultimele cifre. ”Sunt în fața tuturor”
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat pe 26 Noi 2025
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close