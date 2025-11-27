Daniel Zamfir (PSD) intervine în scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu: "Premierul trebuie să-l demită urgent"!

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, cere demisia lui Ionuț Moșteanu, după ce s-a aflat că ministrul Apărării a trecut în CV o universitate care a transmis că nu l-a avut niciodată student, iar Moșteanu a recunoscut public eroarea.

„Moșteanu, e prea mult! Dincolo de faptul că nu te recomandă absolut nimic pentru această funcție, dacă nu lămurești urgent lucrurile, trebuie să pleci urgent acasă P.S. Ești încă tânăr și ai timp să termini totuși facultatea aia…”, a scris Daniel Zamfir în primul mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Daniel Zamfir: Prim-ministrul trebuie să-l demită urgent pe Moșteanu!

Ulterior, el a revenit cu al doilea mesaj, în care i-a cerut premierului Ilie Bolojan să îl „demită urgent pe Moșteanu”.

„Prim-ministrul trebuie să-l demită urgent pe Moșteanu! OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă: cap.II secțiunea 1, art. 5 alin. 2 - obligativitate studii superioare! Așadar, numirile dodmnului Moșteanu în funcțiile publice pe care le-a ocupat s-au făcut cu încălcarea legii! Caz penal adică! Pe lângă Mosteanu, să răspundă și cei care au făcut abuzul în serviciu!”, a mai scris Zamfir.