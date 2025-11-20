Bolojan, la prezentarea programului lui Ciucu. „Dacă mergi acolo, riști să faci entorsă”

Bucureștiul are un potențial enorm, cum nu are niciun oraș din România, iar un primar general poate să lase „energiile bucureștenilor, ale antreprenorilor” să fie puse în valoare, a declarat, joi, președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, menționând că e nevoie de atenție la detalii.

Ciucu a venit cu un „program serios, fundamental”

Liderul PNL a apreciat că Ciucu a venit cu un „program serios, fundamental”, confirmând încă o dată prin lucrurile pe care le-a făcut în sectorul 6.

„Pot să spun că, în mandatul meu de primar, în ultimul mandat, a venit (Ciprian Ciucu - n.r.) la Oradea. Am stat o zi întreagă să vedem ce se întâmplă acolo. Am discutat despre lucrurile bune pe care le-am făcut, la care și eu m-am inspirat de la alte primării din Occident, în general, care au făcut lucrurile mai bine decât noi. Și, după doi - trei ani de zile, când am ajuns în București (...), am rămas eu efectiv plăcut surprins că a făcut lucruri într-o zonă mult mai complicată, pentru că una este să fii primar într-un oraș cu 200.000 de locuitori, alta să ai mult mai multe sute de mii de locuitori sau milioane. Complexitatea problemelor și dificultatea de a rezolva este mult mai mare”, a afirmat Bolojan.

Potrivit acestuia, Ciucu a fost unul din primarii care au avut curajul să preia spații abandonate și să le pună la punct.

„Mi-a confirmat încă o dată că are viziune, pentru că îți trebuie o viziune pentru un oraș, că are forța să pună în practică această viziune. Dacă ar fi să punctez niște lucruri... Uneori mă duc să-mi iau cărți de la Cărturești și mă duc pe pietonal, de la Cărturești Carusel. Și când ajungi dincolo de BNR, intri într-o zonă în care, dacă n-ai grijă, riști să faci entorsă datorită faptului că acei cubeți mici au goluri între ei, că deja au început să plece de acolo, sunt gropițe pe care ar trebui cineva să le vadă. Și a punctat acest lucru foarte important care înseamnă lucrurile puse la punct, mentenanța, întreținerea, grija la detalii”, a precizat Ilie Bolojan.

El a dat exemplul de la Oradea

„Nu vreau să spun altceva, dar când veți ajunge odată în Oradea, pentru că trebuie să dau o comparație, trebuie să vedeți ce înseamnă niște cubeți puși cum trebuie, în așa fel încât, dacă te duci cu tocuri, nu-ți intră tocul între cubeți, pentru că acolo s-a vibrat piatra aia cum trebuie și este un kit special care permite dilatarea și contracția și nu-ți dai seama că te duci pe cubeți - asta înseamnă lucru bine făcut și asta trebuie făcut peste tot, pentru că vedem crăpăturile, vedem spărturile și nu ne dăm seama de ce lucrurile nu arată bine, pentru că nu e o atenție la detalii și am încredere că Ciprian poate să facă acest lucru”, a explicat premierul.

În opinia sa, Bucureștiul are un potențial enorm și sunt mulți investitori care doresc să facă proiecte.

„Cred că e foarte important să înțelegem că Bucureștiul are un potențial enorm cum nu-l are niciun oraș din România. Gândiți-vă că, în momentul în care ești în decizie în Capitală, aici trebuie doar să-i lași pe oameni să-și pună în valoare creativitatea. Într-un oraș mic (...) dacă ești primar trebuie să ai mare grijă cum lucrezi cu investitorii, să dai facilități la orice fel de investiție, pentru că analiza cost-beneficiu arată că nu e foarte rentabilă și trebuie să vii să compensezi lipsa de atractivitate. Dar Capitala țării noastre are un potențial enorm, e un oraș extraordinar. Gândiți-vă că atunci când ești în față la Athénée Palace, în zona Ateneului, a Palatului Regal, ai putea să ai acolo nu o parcare de mașini, acolo ar trebui să fie o parcare subterană și o zonă pietonală care le leagă pe toate. Dar în București, dacă dai drumul la energia investitorilor, sigur vei găsi oameni care să facă parcări”, a susținut Bolojan.

Președintele PNL a mai menționat că un primar general ar trebui să lase energiile bucureștenilor, ale antreprenorilor să fie puse în valoare.

„Energiile Bucureștiului sunt enorme. Mă gândesc la zonele în care, dacă le-ai permite investitorilor să facă regenerare urbană cu sprijinul Primăriei, ar schimba aceste zone. Nu suntem foarte departe de zona Romexpo, care are un potențial extraordinar, dacă ar fi pus în valoare, am putea să vedem un centru de afaceri extraordinar care se dezvoltă în această zonă. Și cred că asta poate să facă un primar general, să lase energiile bucureștenilor, ale antreprenorilor, ale oamenilor din București să fie puse în valoare, pentru că nu o primărie schimbă un oraș, am mai spus asta, ci oamenii și companiile schimbă un oraș. Dar Primăria sau Guvernul, în cazul unei țări, creează condiții pentru ca oamenii să schimbe cu viteză mai mare lucrurile sau îi blochează și nu le creează condiții”, a adăugat Ilie Bolojan.