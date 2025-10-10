Deficitul bugetar al României se va reduce la 8,5% din PIB în 2025, potrivit Fitch Ratings

Analiza publicată vineri evidenţiază însă că, din cauza unui punct de plecare ridicat, deficitul se va diminua doar treptat în următorii ani, până la 7% în 2026 şi 6,5% în 2027.

Potrivit agenţiei, revizuirea în sus a prognozei deficitului bugetar, în urma rectificării, arată dificultăţile României de a opri deteriorarea finanţelor publice și de a implementa măsuri de consolidare suficiente pentru a reduce deficitele mari și a stabiliza datoria publică pe termen mediu.

„Măsurile fiscale suplimentare ar putea întâmpina dificultăţi în implementare, pe fondul oboselii faţă de consolidare, al creşterii economice modeste şi al incertitudinii politice persistente”, au precizat analiştii Fitch.

Rectificarea bugetară majorăază cheltuielile

Potrivit rectificării bugetare din 1 octombrie, deficitul din acest an va fi de 8,4% din PIB, faţă de 7% prevăzuţi în bugetul din februarie. Majorările de cheltuieli au vizat în special plăţile pentru dobânzi și cheltuielile pentru asistență socială și sănătate, reprezentând un plus de 27,8 miliarde lei, echivalentul a 1,6% din PIB-ul estimat de Fitch.

Analiştii subliniază că, în termeni de numerar, deficitul fiscal total va scădea doar cu 0,3 puncte procentuale, de la 8,7% din PIB în 2024, în ciuda îngheţării iniţiale a cheltuielilor și a pachetului fiscal din iulie, introdus de noua coaliţie.

Stabilizarea datoriei, condiție pentru îmbunătățirea ratingului

Fitch avertizează că reducerea deficitelor și stabilizarea datoriei publice sunt esențiale pentru o eventuală îmbunătățire a perspectivei „negative” asociate ratingului de ţară „BBB minus” acordat României.

„O provocare cheie va fi consolidarea credibilităţii politicii fiscale, mai ales după revizuirile repetate ale ţintelor în 2024, când deficitul a crescut de la 5% la 8,7% pe cash. Noile pachete trebuie să demonstreze angajamentul guvernului faţă de reducerea deficitului”, se arată în analiza agenţiei.