Crăciun de dictator: Cum era decorată reședința soților Ceaușescu de sărbători și ce bucate aveau pe masă

Crăciunul soților Ceaușescu a fost dintotdeauna fastuos, cu mese pline și bucate alese. Nu și al românilor, cetățenii de rând care pentru o portocală și câțiva cârnați se călcau în picioare la cozi interminabile. Brazii naturali erau destul de scumpi pentru acele vremuri, așa că mulți preferau să împodobească an de an același brad de plastic. Ceaușeștii, în schimb, aveau cel mai mare și mai grandios pom de iarnă în living și alți cinci brazi în celelalte camere, plus cât unul în apartamentele copiilor.

Reședința soților Nicolae și Elena Ceaușescu din București, Palatul Primăverii, era decorată de sărbători într-un mod fastuos, specific stilului luxos preferat de cuplu. Deși Crăciunul nu era sărbătorit oficial în perioada regimului comunist, în cadrul privat, familia Ceaușescu organiza mese festive și decora casa într-un spirit festiv de invidiat în zilele noastre.

Cum era decorată reședința

În casa soților Ceaușescu brazii de Crăciun erau împodobiți cu decorațiuni prețioase cum ar fi globuri de sticlă fine, beteală strălucitoare și luminițe, multe dintre ele fiind de proveniență străină, aduse din Occident. Florile naturale, în special crini și trandafiri, erau folosite pentru decorarea interioarelor. Lămpi, candelabre și mobilier opulent erau puse în valoare de aranjamentele festive. Uneori, decorațiile aveau influențe occidentale, deși regimul comunist descuraja imitarea acestora. Masa festivă era decorată și ea cu veselă de porțelan fin, tacâmuri din argint și fețe de masă brodate.

Ce se afla pe masa soților Ceaușescu, de Crăciun

Nu puteau lipsi mâncărurile tradiționale românești, și asta pentru că Nicolae Ceaușescu era mare fan sarmale și mămăligă, servite cu multă smântână. Cârnații și caltaboșii erau printre preferatele lui Nicușor Ceaușescu, alături de alte preparate din porc, întrucât tăierea porcului era o tradiție respectată în familie.

Elena adora piftia iar Nicolae iubea toba și jumările. Fripturile din vânat (viezure, mistreț) erau frecvent incluse în meniuri, cei doi fiind cunoscuți pentru gustul pentru preparate exclusiviste, în special Elena. Pește de calitate, cum ar fi păstrăv sau somn, era servit cu sosuri fine. Ca desert de Crăciun și de Anul Nou aveau cozonaci pufoși, bogați în nucă, cacao și stafide, dar și prăjituri elaborate, realizate după rețete locale și internaționale - de pildă, tarte și deserturi cu cremă, adesea pregătite de bucătarii personali. De băut aveau vinuri românești de calitate (de obicei, din podgoriile renumite ale țării), dar și coniac sau alte băuturi fine, toate servite din pahare de cristal.

Mesele erau organizate într-un cadru restrâns, doar cu membri ai familiei și câțiva apropiați. În ciuda luxului afișat, Nicolae Ceaușescu avea gusturi relativ simple și prefera mâncărurile tradiționale românești, pe când Elena Ceaușescu era mai atrasă de preparatele sofisticate.

Cât privește masa românilor, puțini aveau ce pune pe masă: Galantarele alimentarelor erau, dacă nu goale, pline cu "adidași" (picioare porc) pe care era "bătaie" (uneori chiar și la propriu) pentru că mergeau de minune în piftii. Mulți copii nici nu știau ce sunt mandarinele și clementinele iar de portocale auzeau o singură dată pe an și cei mai norocoși le și gustau în dimineața de Crăciun. Ciocolata era ori rusească ori chinezească, iar bomboanele de pom și pralinele la cutie erau producție românească, la fel ca și minibatoanele de ciocolată care se epuizau la raft rapid.

Momentele de neuitat, covârșitoare pentru popor dar abundente în lux pentru soții Ceaușescu, sunt ilustrate cel mai bine în producția TVR de mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News