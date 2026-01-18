€ 5.0894
DCNews Stiri Copil de 10 ani, înjunghiat de alt copil din cauza unei kendame. Psihologul Radu Leca a explicat de unde vine violenţa
Data actualizării: 11:07 18 Ian 2026 | Data publicării: 09:21 18 Ian 2026

EXCLUSIV Copil de 10 ani, înjunghiat de alt copil din cauza unei kendame. Psihologul Radu Leca a explicat de unde vine violenţa
Autor: Florin Răvdan

cutit crima injughiere Imagine cu un cuțit. Foto cu rol ilustrativ: Pixabay

Un copil de 10 ani din comuna Viziru, judeţul Brăila, a fost agresat cu un cuţit de un alt minor de aceeaşi vârstă, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila. Psihologul Radu Leca a explicat la Părinţi Prezenţi, la finalul anului trecut, de unde vine violenţa la vârste atât de fragede.

 

Potrivit sursei citate, vineri, în jurul orei 16:40, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Însurăţei au fost sesizaţi prin apel 112 de către un bărbat cu privire la faptul că fiul său, de 10 ani, din comuna Viziru, ar fi fost agresat cu un cuţit.

"Din primele verificări se pare că minorul de 10 ani, în timp ce se afla în extravilanul localităţii Viziru, ar fi fost agresat de un alt minor de 10 ani, din comuna Viziru, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie. Minorul agresat a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul", a transmis IPJ Brăila, conform Agerpres. 

Psihologul Radu Leca spune că jocurile video pe internet sunt una dintre cauzele acestor evenimente. 

"Nouă, ca adulţi educaţi, ni se par aceste evenimente extreme. Dar făptuitorului nu. Cât timp va exista ROBLOX, care este plin de pedofili, cât timp va exista LOL, care nu îţi verifică vârsta şi în care eşti învăţat să ucizi, cât timp va exista GTA, în care eşti învăţat să transporţi marfă, să ucizi, să rezolvi orice prin violenţă, aceste elemente care apar ocazional în societatea formată din noii minori vor exista din plin. Cine crezi că l-a învăţat pe făptaş? Zona de internet. Sau, mai este varianta B în care a văzut o manifestare de violenţă extremă la părinţi sau alte rude", a declarat psihologul Radu Leca la Părinţi Prezenţi. 

Chiar dacă declaraţiile psihologului au fost făcute în urmă cu trei luni, acestea sunt extrem de actuale. 

radu leca
violenta
copil de 10 ani injunghiat
kendama
