Bancuri de Sfânta Maria

Bancul zilei. Românii recunosc că trec mai ușor prin greutățile vieții cu ajutorul bancurilor.
ION: Ia zi, Mărie, azi, de Sfânta Maria, de ziua ta, ai vrea să mergem cu o mașină mare, cu mulți cai putere, pe care nu trebuie să conducă noi și să avem șofer?
MARIA: Vai, Ioane, de când aștept acest moment!
ION: – Atunci hai, Mărie, repede că vine autobuzul!
===========================================
– Mărie ești precum un nor…
Măria cu zâmbetul pe buze:
– Alb și pufos???
Ion:
– Nu… Dar atunci cand pleci parcă mi se luminează ziua…!!!
=============================================
Ion și Maria făceau dragoste.
– Mă, Ioane, inima mea!
– Las-o, Marie, că o ocolim.
=============================================
Maria către Ion:
– Ioane, ai auzit? Se scumpeşte băutura.
Ion către Maria:
– Asta e, Marie. O să mâncăm mai puțin.
de Val Vâlcu
