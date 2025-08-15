Data actualizării: | Data publicării:

Bancuri de Sfânta Maria

Bancul zilei. Românii recunosc că trec mai ușor prin greutățile vieții cu ajutorul bancurilor.

ION: Ia zi, Mărie, azi, de Sfânta Maria, de ziua ta, ai vrea să mergem cu o mașină mare, cu mulți cai putere, pe care nu trebuie să conducă noi și să avem șofer?

MARIA: Vai, Ioane, de când aștept acest moment!

ION: – Atunci hai, Mărie, repede că vine autobuzul!

===========================================

– Mărie ești precum un nor…

Măria cu zâmbetul pe buze:

– Alb și pufos???

Ion:
– Nu… Dar atunci cand pleci parcă mi se luminează ziua…!!!

=============================================

Ion și Maria făceau dragoste.

– Mă, Ioane, inima mea!

– Las-o, Marie, că o ocolim.

=============================================

Maria către Ion:
– Ioane, ai auzit? Se scumpeşte băutura.

Ion către Maria:
– Asta e, Marie. O să mâncăm mai puțin.

