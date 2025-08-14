Data publicării:

BANCUL ZILEI: Sfatul unui prieten

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri

Bancul zilei. Un tip își sună cel mai bun prieten.

– Salut, am și eu nevoie de un sfat, știu că tu ești băiat deștept.

– Salut, te ajut oricând, nu-i problemă. Ce ai pățit?

– M-am despărțit de nevasta mea dar problema este ca ea s-a combinat cu unu care are 2 copii si s-a mutat la noi in apartament și nu știu ce să fac.

– Macaroane, cu 1 kg vă săturați toți cinci.

Vezi și: BANCUL ZILEI: Rugă la Dumnezeu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
BANCUL ZILEI: Sfatul unui prieten
14 aug 2025, 08:59
BANCUL ZILEI: Rugă la Dumnezeu
13 aug 2025, 08:52
BANCUL ZILEI: Bulă își trimite nevasta la mare
12 aug 2025, 07:58
BANCUL ZILEI: Declarație de dragoste
11 aug 2025, 05:12
BANCUL ZILEI: Românii dau raportul lui Dumnezeu
10 aug 2025, 08:05
BANCUL ZILEI: Ordine de la soție...
09 aug 2025, 07:15
ParintiSiPitici.ro
Țara în care copiii nu merg la școală până la 7 ani, nu au teme și totuși ajung printre cei mai inteligenți din lume. Secretul pe care părinții îl caută
13 aug 2025, 09:50
BANCUL ZILEI: Cu Zăpadă în Caraibe
08 aug 2025, 08:35
BANCUL ZILEI: Destinul unui copil
07 aug 2025, 06:02
BANCUL ZILEI: Pedeapsa pentru bigamie
05 aug 2025, 08:00
BANCUL ZILEI: Despre elemente...
04 aug 2025, 08:52
BANCUL ZILEI: Domnule doctor, am înnebunit
03 aug 2025, 06:26
BANCUL ZILEI: Soție de magician
02 aug 2025, 10:07
BANCUL ZILEI: Oferta...
01 aug 2025, 08:39
BANCUL ZILEI: Medicamentul împotriva bolii
31 iul 2025, 08:28
BANCUL ZILEI: Când te bate Dumnezeu
30 iul 2025, 09:19
BANCUL ZILEI: Cadoul dn America
29 iul 2025, 08:22
BANCUL ZILEI: Discuție între țărani...
28 iul 2025, 08:29
BANCUL ZILEI: Alegerea soției...
27 iul 2025, 08:43
BANCUL ZILEI: Discuții cu părinții, după prima întâlnire
26 iul 2025, 06:32
BANCUL ZILEI: Bărbatul a încurcat-o!
25 iul 2025, 08:23
BANCUL ZILEI: Record de vânzări la supermarket
24 iul 2025, 08:51
BANCUL ZILEI: Luna de miere, plină de surprize
23 iul 2025, 09:15
BANCUL ZILEI: Despre relația de cuplu
22 iul 2025, 08:30
BANCUL ZILEI: Interpretarea anunțurilor matrimoniale ale femeilor
21 iul 2025, 09:16
BANCUL ZILEI: Mesajul buclucaș
20 iul 2025, 08:21
BANCUL ZILEI: Dorința unui copil
19 iul 2025, 07:34
BANCUL ZILEI: Doi olteni în vacanță
18 iul 2025, 08:48
BANCUL ZILEI: Concurs de lingvistică
17 iul 2025, 08:25
BANCUL ZILEI: Durerea de măsea
16 iul 2025, 09:19
BANCUL ZILEI: Femeia adulteră
15 iul 2025, 08:06
BANCUL ZILEI: Viața privată...
14 iul 2025, 11:06
BANCUL ZILEI: Soția, grijă de mamă
13 iul 2025, 09:31
BANCUL ZILEI: Bulă începe să vândă din casă
12 iul 2025, 06:08
BANCUL ZILEI: Bulă, raport primit de la vecin
11 iul 2025, 08:41
BANCUL ZILEI: Caracterizarea Mariei pentru soț
10 iul 2025, 08:13
BANCUL ZILEI: Despre cafea...
09 iul 2025, 08:41
BANCUL ZILEI: Medicamentul alternativ
08 iul 2025, 09:07
BANCUL ZILEI: E-mail de la soție...
07 iul 2025, 08:45
BANCUL ZILEI: Înțelepciunea unei femei
06 iul 2025, 08:45
BANCUL ZILEI: Noi impozite pentru pensionari
05 iul 2025, 07:19
BANCUL ZILEI: Soția, plecată în delegație...
04 iul 2025, 08:30
BANCUL ZILEI: Lecția de economie
03 iul 2025, 08:36
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de dirigenție
02 iul 2025, 06:51
BANCUL ZILEI: Un oltean, în bazar
30 iun 2025, 08:20
BANCUL ZILEI: Cererea unui pensionar
29 iun 2025, 06:20
BANCUL ZILEI: Grija soțului pentru consoartă
27 iun 2025, 09:03
BANCUL ZILEI: Călugăriță și călugăr, apropiați din cauza viscolului
26 iun 2025, 09:08
BANCUL ZILEI: Un preot novice
25 iun 2025, 08:29
BANCUL ZILEI: Ardeleanul a încurcat-o...
24 iun 2025, 08:38
BANCUL ZILEI: Tăticul a încurcat-o
23 iun 2025, 09:05
BANCUL ZILEI: Dumnezeu s-a decis pe cine să treacă la Bac
22 iun 2025, 05:41
Cele mai noi știri
acum 15 minute
Cea mai accesibilă destinație exotică pentru români: Sunt tot timpul între 28 și 34 de grade. Mulți ghizi știu deja limba română aici
acum 15 minute
Ce presupune, de fapt, noua taxă pentru multinaționale. Se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro
acum 26 de minute
”Să moară și capra vecinului”? Un tânăr din Botoșani, reținut după ce chiar i-a omorât, la propriu, caprele vecinului
acum 28 de minute
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
acum 45 de minute
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz,  în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati
acum 46 de minute
Economistul Adrian Negrescu: Faptul că vorbim de recesiune nu e motiv de panică
acum 58 de minute
Sorana Cîrstea s-a oprit în optimi la Cincinnati (WTA) 
acum 59 de minute
Parteneriatul public-privat, de la modelul polonez la potențialul României. Gabriel Biriș explică importanța acestor proiecte pentru dezvoltarea țării
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
pe 13 August 2025
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%
pe 13 August 2025
Glumă tare cu ministrul Finanțelor și Pachetul 2
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel