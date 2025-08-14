BANCUL ZILEI: Sfatul unui prieten

Bancul zilei. Un tip își sună cel mai bun prieten.

– Salut, am și eu nevoie de un sfat, știu că tu ești băiat deștept.

– Salut, te ajut oricând, nu-i problemă. Ce ai pățit?

– M-am despărțit de nevasta mea dar problema este ca ea s-a combinat cu unu care are 2 copii si s-a mutat la noi in apartament și nu știu ce să fac.

– Macaroane, cu 1 kg vă săturați toți cinci.

