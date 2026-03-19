€ 5.0959
|
$ 4.4420
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.4420
 
DCNews Politica Criză în coaliție, din cauza bugetului pe 2026. Nicușor Dan intervine în scandal: Sunt condamnați să guverneze împreună
Data publicării: 11:28 19 Mar 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

Președintele României, Nicușor Dan Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi, la Bruxelles, de tensiunile apărute în coaliție din cauza bugetului pe anul 2026.

Aflat la Bruxelles unde va participa la Summitul Consiliului European, președintele Nicușor Dan a fost întrebat de reporteri de scandalul din coaliție de guvernare, după respingerea amendamentului PSD privind ajutorul unic pentru pensionarii vulnerabili.

„În momentul aceste e o discuție în coaliție pe tema bugetului și îi îndemn pe liderii politici să găsească o soluție de compromis astfel încât să avem bugetul. O să avem bugetul în cursul lunii martie, așa cum am spus. Cu cât mai repede, cu atât mai bine“, a zis Nicușor Dan.

„Ce viitor credeți că mai are coaliție de guvernare, pentru că atât PNL, cât și PSD vorbesc despre ședințe interne pentru a analiza dacă vor trece sau nu în opoziție?“, a insistat un jurnalist.

„Foarte bine! E democratic să aibă ședințe, însă eu cred că cele patru paride pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împrenă“, a replicat Nicușor Dan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
psd
pnl
usr
udmr
parlamentul romaniei
buget 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close