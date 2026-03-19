Criză în coaliție, din cauza bugetului pe 2026. Nicușor Dan intervine în scandal: Sunt condamnați să guverneze împreună

Aflat la Bruxelles unde va participa la Summitul Consiliului European, președintele Nicușor Dan a fost întrebat de reporteri de scandalul din coaliție de guvernare, după respingerea amendamentului PSD privind ajutorul unic pentru pensionarii vulnerabili.

„În momentul aceste e o discuție în coaliție pe tema bugetului și îi îndemn pe liderii politici să găsească o soluție de compromis astfel încât să avem bugetul. O să avem bugetul în cursul lunii martie, așa cum am spus. Cu cât mai repede, cu atât mai bine“, a zis Nicușor Dan.

„Ce viitor credeți că mai are coaliție de guvernare, pentru că atât PNL, cât și PSD vorbesc despre ședințe interne pentru a analiza dacă vor trece sau nu în opoziție?“, a insistat un jurnalist.

„Foarte bine! E democratic să aibă ședințe, însă eu cred că cele patru paride pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împrenă“, a replicat Nicușor Dan.

