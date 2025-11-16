Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: Un om normal nu ar sta câțiva ani la Viena fără să facă nimic

Nicușor Dan a făcut o declarație surprinzătoare legată de discuțiile din CSAT din perioada în care Călin Georgescu era înlăturat din cursa pentru alegerile prezidențiale.

Invitat la România TV, Nicușor Dan a afirmat că a avut acces la dosarul care a stat la baza hotărârii și că multe dintre suspiciunile inițiale s-au confirmat ulterior.

Potrivit acestuia, atât concluzia CSAT, cât și decizia Curții Constituționale au fost "perfect justificate", în contextul informațiilor existente la acel moment.

Întrebat ce informații are din discuția CSAT de la acea vreme, Nicușor Dan a spus că: "desigur că știu, este un dosar pe care l-am citit și eu".

"Multe din lucrurile care la momentul acela păreau niște ipoteze, au fost dovedite că sunt exact așa. Și concluzia CSAT și decizia Curții Constituționale de atunci au fost perfect justificate!", a spus Nicușor Dan, în direct la România TV.

Nicușor Dan, declarație surprinzătoare despre Călin Georgescu

"Am niște informații despre ce s-a întâmplat imediat după, cu gruparea Potra, cum ei au încercat să vină la București.

Dar mă interesează mult mai mult și cred că pentru România e interesantă biografia acestui personaj. Despre cum a stat câțiva ani la Viena și nu a făcut nimic. Sunt niște lucruri pe care o biografie de om normal nu ar avea-o (...) Oameni normali nu sunt în poziția asta: să stea câțiva ani fără să facă nimic", a dezvăluit Nicușor Dan.