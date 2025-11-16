€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Politica Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: Un om normal nu ar sta câțiva ani la Viena fără să facă nimic
Data actualizării: 21:00 16 Noi 2025 | Data publicării: 20:59 16 Noi 2025

Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: Un om normal nu ar sta câțiva ani la Viena fără să facă nimic
Autor: Giorgi Ichim

calin-georgescu-nicusor-dan Calin Georgescu Nicusor Dan - Foto: Agerpres
 

Președintele României Nicușor Dan a făcut dezvăluiri despre trecutul lui Călin Georgescu și decizia CSAT: "pentru România e interesantă biografia acestui personaj".

Nicușor Dan a făcut o declarație surprinzătoare legată de discuțiile din CSAT din perioada în care Călin Georgescu era înlăturat din cursa pentru alegerile prezidențiale.

Invitat la România TV, Nicușor Dan a afirmat că a avut acces la dosarul care a stat la baza hotărârii și că multe dintre suspiciunile inițiale s-au confirmat ulterior.

Potrivit acestuia, atât concluzia CSAT, cât și decizia Curții Constituționale au fost "perfect justificate", în contextul informațiilor existente la acel moment.

Întrebat ce informații are din discuția CSAT de la acea vreme, Nicușor Dan a spus că: "desigur că știu, este un dosar pe care l-am citit și eu".

"Multe din lucrurile care la momentul acela păreau niște ipoteze, au fost dovedite că sunt exact așa. Și concluzia CSAT și decizia Curții Constituționale de atunci au fost perfect justificate!", a spus Nicușor Dan, în direct la România TV.

Nicușor Dan, declarație surprinzătoare despre Călin Georgescu

"Am niște informații despre ce s-a întâmplat imediat după, cu gruparea Potra, cum ei au încercat să vină la București.

Dar mă interesează mult mai mult și cred că pentru România e interesantă biografia acestui personaj. Despre cum a stat câțiva ani la Viena și nu a făcut nimic. Sunt niște lucruri pe care o biografie de om normal nu ar avea-o (...) Oameni normali nu sunt în poziția asta: să stea câțiva ani fără să facă nimic", a dezvăluit Nicușor Dan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

calin georgescu
nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat acum 15 minute
Nicuşor Dan: Românii o duc mai rău în momentul acesta faţă de acum şase luni
Publicat acum 16 minute
Nicușor Dan, despre cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist: Din corupție, statul român nu controlează privatul
Publicat acum 24 minute
Nicușor Dan, întrebat când face nunta. Va lua numele de Grădinaru? Ce a răspuns președintele
Publicat acum 48 minute
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: Un om normal nu ar sta câțiva ani la Viena fără să facă nimic
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 14 Noi 2025
Câți bani avea, de fapt, Alina Bica în cont când a fost arestată? Dezvăluirea surprinzătoare a fostei șefe DIICOT
Publicat pe 14 Noi 2025
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat pe 14 Noi 2025
Cazul fetiței de 2 ani moarte la dentist: Ce sumă li se ceruse părinților pentru procedura stomatologică
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close