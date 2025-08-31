Mirela Matichescu (PSD): „Interesul constănțenilor este mai important decât disciplina de partid”

Mirela Matichescu a vorbit despre lipsa de transparență, creșterea taxelor și diminuarea veniturilor cetățenilor, cu efecte negative asupra salariaților, pensionarilor și capitalului autohton.

„Interesul constănțenilor este mai important decât interesele politice sau de partid!! Guvernarea Bolojan a primit un vot şi din partea parlamentarilor Partidului Social Democrat care, de bună credință, au mandatat guvernanții să înceapă reforma statului român, să reducă cheltuielile nejustificate din zona publică dar să sprijine cetățenii şi economia românească.

Din păcate, votul Parlamentului a fost interpretat greșit de Ilie Bolojan… prin lipsă de transparență față de colegii de Coaliție, creșteri de taxe şi impozite şi scăderi de venituri şi toate, cu efecte negative asupra românilor (salariați, pensionari, inclusiv pensionari militari) şi a capitalului autohton.

Județul Constanța şi constănțenii, NU au scăpat de efectele negative ale acestui mod de a guverna.

Au fost tăiate/suspendate investiții majore şi extrem de importante pentru economia județului nostru.

Nu putem accepta să fie oprită finanțarea pentru proiecte precum: MODERNIZAREA DRUMURILOR JUDEȚENE DJ 393 și DJ 391 – Acestea sunt proiecte esențiale pentru descărcarea traficului de pe drumurile existente. Ambele proiecte sunt aprobate în programul Anghel Saligny, având şi contracte de finanțare;

SPITALUL REGIONAL CONSTANȚA – construcția unui spital regional, un proiect de o importanță crucială, atât pentru județul Constanța, cât şi pentru toți locuitorii Regiunii Sud-Est;

STADIONUL GHEORGHE HAGI – construcția unui nou stadion este un proiect mult așteptat, de care va beneficia întreaga comunitate și va promova sportul și cultura în județul Constanța;

Ca să nu mai vorbim de eliminarea sau diminuarea unor măsuri aproape vitale pentru un sector important la nivel național dar, în special, pentru județul Constanța, cel al industriei ospitalității: reducerea cuantumului şi a numărului voucherelor de vacanță, eliminarea impozitului specific, creşterea TVA-ului de la 5/9% la 11% și multe altele în aceeași “direcție” #CONSTANȚA, ca toate celelalte județe, NU este un județ de mâna a doua.

Contribuim masiv la bugetul țării prin activități importante în infrastructura navală şi portuară, în turism și industrie, dar totuși suntem lăsați în urmă.

Nu mai putem accepta vorbe goale în timp ce constănțenii se hrănesc doar cu promisiuniMandatul nostru de parlamentari de Constanța, indiferent de culoarea politică a fiecăruia dintre noi și acordat prin încrederea constănțenilor, este mai important decât orice disciplină de partid.

Vă chem pe toți, colegi parlamentari din Constanța, să fim uniți și să arătăm că luptăm cu adevărat pentru județul nostru. Votul nostru trebuie să fie pentru să fie pentru Constanța… cu sau fără Guvernul Bolojan”, a scris Mirela Matichescu (PSD).

